Tour de France | strane presenze al passaggio della Bora | Sagan pedala sotto gli occhi di

sportfair

: ???? Peter Sagan è nato con la tavolozza dei colori in mano... ?? ? Dal 2011 non indossa la maglia 'neutra' della sua… - Eurosport_IT : ???? Peter Sagan è nato con la tavolozza dei colori in mano... ?? ? Dal 2011 non indossa la maglia 'neutra' della sua… - Eurosport_IT : TUTTI CONTRO IL TEMPO ?????????????????????? La cronosquadre torna al Tour de France dopo 3 anni: si parte tra pochiss… - sole24ore : Breve storia del #TourdeFrance, la corsa nata per aumentare le copie di un quotidiano - di @EmanueleCuomo23… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Durante ilHansgrohe, una volpe con la preda in bocca ha fatto capolino tra i prati che costeggiano la carreggiata Non solo tifosi e ciclisti, nella terza tappa deldec’è spazio anche per le… volpi. Proprio così, durante ilHansgrohe, teammaglia gialla, ecco comparire tra i prati una volpe con la sua preda in bocca, quasi incantata davanti allataformazione tedesca guidata dal ciclista slovacco. Una presenza davvero particolare anche per i commentatori tv, sorpresi dalla singolare scena a cui si sono ritrovati ad assistere. You never know what you’ll see at @le… like a Fox having a snack while watching the race! #TDF2018 pic.twitter.com/dZ8wwV7V3b — NBCSN Cycling (@NBCSNCycling) 9 luglio 2018 L'articolodeal...