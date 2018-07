Tour de France – Froome soddisfatto dopo la cronometro di Cholet | “posso dire che siamo

Tour de France 2018 - la classifica generale dei favoriti. Dumoulin in testa - Nibali a 11” da Froome e 14” da Porte : La cronometro a squadre ha rivoluzionato la classifica generale del Tour de France 2018. La terza tappa Cholet-Cholet ha stravolto i distacchi tra i big che lottano per vestire la maglia gialla a Parigi. Il migliore al momento è Tom Dumoulin, vincitore del Giro d’Italia 2017 che può vantare 24” di margine su Rigoberto Uran, oggi andato davvero bene nella prova contro il tempo. Richie Porte, trionfatore di giornata con la sua BMC, si ...

Tour de France - Nibali bacchetta la Bahrain-Merida : “non siamo andati fortissimo - salvato il salvabile” : Il corridore della Bahrain-Merida ha commentato l’undicesimo posto del proprio team nella cronosquadre vinta dalla BMC Un undicesimo posto che non può far sorridere, un risultato negativo per la Bahrain-Merida nella terza tappa del Tour de France. La cronosquadre non sorride al team di Vincenzo Nibali, adesso ad un minuto e sei secondi di distacco dalla maglia gialla Van Avermaet. Intervistato nel post tappa, lo Squalo dello Stretto ...

Classifica Tour de France 2018 - Greg Van Avermat in maglia gialla. Nibali a 10” da Froome - Porte a 14” : Greg Van Avermaet è la nuova maglia gialla del Tour de France 2018. Il belga della BMC ha indossato il simbolo del primato al termine della cronometro a squadre, terza tappa Cholet-Cholet. Lo squadrone statunitense è riuscito a battere il Team Sky di Chris Froome per appena quattro secondi e così il Campione Olimpico si è portato in testa alla Classifica generale. Richie Porte, capitano proprio della BMC, ha così staccato leggermente il ...

Tour de France – Team Sky ko - la cronosquadre di Cholet è della BMC : Van Averamet maglia gialla : La BMC si aggiudica la cronosquadre di Cholet: Van Avermaet nuova maglia gialla del Tour de France Una terza tappa sorprendente, oggi, al Tour de France 2018: una cronosquadre importantissima. La favorita numero 1, il Team Sky, non è riuscita a rispettare i pronostici e vincere la tappa di Cholet: la squadra di Froome è stata sconfitta dalla BMC che esulta doppiamente. La squadra statunitense infatti può festeggiare per la vittoria ...

Tour de France : Bmc miglior tempo. Nibali cede 1'02' a Froome : Domenica, a La Roche sur Yon, è stato il campione del Mondo a prevalere battendo il nostro Sonny Colbrelli, ottima volata la sua, e vestendo la maglia gialla che oggi torna in gioco dato che c'è una ...

Tour de France 2018 - terza tappa : cronometro a squadre alla BMC - Van Avermaet in giallo. Più di un minuto per Vincenzo Nibali : È arrivato il primo punto di svolta del Tour de France 2018. La terza tappa, in programma oggi, prevedeva una cronometro a squadre da Cholet a Cholet, di 35,5 chilometri prevalentemente pianeggianti. Nella sfida tra le due compagini favorite l’ha spuntata la BMC Racing Team: i campioni del mondo di specialità di 2014 e 2015 si sono imposti, a tre anni di distanza dall’ultima volta che è stata proposta questa prova alla Grande ...

Tour de France 2018 : ordine d’arrivo e risultato terza tappa. La BMC vince la cronosquadre sulla Sky - attardata la Bahrain di Nibali : La BMC ha vinto la cronometro a squadre del Tour de France 2018: la Cholet-Cholet ha premiato la formazione statunitense guidata da Richie Porte che si è imposta con quattro secondi di vantaggio sul Team Sky di Chris Froome. Richie Porte recupera così secondi importanti nei confronti di vincenzo Nibali che ha faticato con la sua Bahrain Merida. Maglia gialla a Greg Van Avermaet. Di seguito l’ordine d’arrivo della terza tappa del Tour ...

Tour de France - la classifica generale dei big dopo la crono squadre di Cholet : Dumoulin ha già un abisso su tutti gli altri - sorpresa Uran ma Nibali c’è : Tour de France, la classifica generale con i tempi di tutti i big dopo la crono squadre di Cholet: vittoria di tappa per la BMC, maglia gialla per il campione olimpico Greg Van Avermaet con lo stesso tempo del compagno di squadra Tejay van Garderen Il Team BMC vince la crono squadra di Cholet, terza tappa del Tour de France, e il campione olimpico Greg Van Avermaet indossa la maglia gialla: in classifica generale ha lo stesso tempo del ...

DIRETTA / Tour de France 2018 : vittoria alla BMC - Van Avermaet in maglia gialla (3^ tappa cronosquadre Cholet) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 3^ tappa cronosquadre Cholet, 35,5 km: vincitore, percorso e orari delal prova contro il tempo (oggi lunedì 9 luglio)(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Tour de France - strane presenze al passaggio della Bora : Sagan pedala sotto gli occhi di una… volpe [VIDEO] : Durante il passaggio della Bora Hansgrohe, una volpe con la preda in bocca ha fatto capolino tra i prati che costeggiano la carreggiata Non solo tifosi e ciclisti, nella terza tappa del Tour de France c’è spazio anche per le… volpi. Proprio così, durante il passaggio della Bora Hansgrohe, team della maglia gialla Sagan, ecco comparire tra i prati una volpe con la sua preda in bocca, quasi incantata davanti alla pedalata della ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : La Baule-Sarzeau. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : La quarta frazione del Tour de France 2018 in programma domani, martedì 10 giugno, prende il via da La Baule e arriva a Sarzeau, per un totale di 195km. E’ la terza occasione per le ruote veloci di conquistare punti importantissimi in ottica maglia verde. Finora Fernando Gaviria e Peter Sagan si sono divisi il bottino dei successi, per altri velocisti come Marcel Kittel, Arnaud Demare o il campione europeo Alexander Kristoff ancora a bocca ...

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : Froome paga 1" da Yates (cronosquadre Cholet 3^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 3^ tappa cronosquadre Cholet, 35,5 km: vincitore, percorso e orari delal prova contro il tempo (oggi lunedì 9 luglio)(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:31:00 GMT)

Diretta / Tour de France 2018 streaming video e tv : si comincia - in strada! (cronosquadre Cholet 3^ tappa) : Diretta Tour de France 2018 streaming video e tv 3^ tappa cronosquadre Cholet, 35,5 km: vincitore, percorso e orari delal prova contro il tempo (oggi lunedì 9 luglio)(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:50:00 GMT)