Tour de France 2018 | Vincenzo Nibali pimpante in una Bahrain-Merida distante dalle big

(Di lunedì 9 luglio 2018) L’obiettivo era quello di perdere un minuto dal Team Sky e dalla BMC: risultato centrato ma lo stato d’animo non sembra essere quello dei giorni migliori all’interno dellache in fondo sperava di difendersi meglio nella cronometro a squadre delde. La terza tappa della Grande Boucle ha riscritto la classifica generale e ha fortemente penalizzato, ora attardato di 11 secondi da Chris Froome e di 15 da Richie Porte: in questa circostanza gli è venuto in aiuto il tesoretto che aveva accumulato sabato pomeriggio quando i suoi due grandi rivali erano clamorosamente caduti in una frazione totalmente pianeggiante. Lo Squalo ha pedalato bene nel corso dei 35,5 chilometri attorno a Cholet, la sua forma è parsa positiva soprattutto sui tanti strappi previsti dal percorso, ha guidato i compagni nei tratti più impegnativi e la sua gamba è ...