Tour de France 2018 | terza tappa Cholet-Cholet | una cronometro a squadre da distacchi

Tour de France 2018 - la tappa di oggi : cronometro a squadre Cholet-Cholet. Orario - altimetria e come vederla in tv : La terza tappa del Tour de France 2018 in programma oggi, lunedì 9 luglio, prevede una cronometro a squadre con partenza e arrivo a Cholet, località dei Paesi della Loira. Era dal 2015 che sulle strade Francesi non si disputava una corsa contro il tempo dedicata ai team partecipanti. Dal punto di vista altimetrico il percorso lungo 35,5km si presenta ondulato, con l’alternanza di saliscendi per tutto il circuito. L’ago della bilancia ...

Tour de France – Ritiro Luis Leon Sanchez : il bollettino medico è devastante : Brutte notizie per il team Astana: gli aggiornamenti sulle condizioni di Luis Leon Sanchez Brutta caduta, oggi, nella seconda tappa del Tour de France, per Luis Leon Sanchez: il corridore del Team Astana è stato costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle per le conseguenze riportate. A qache ora dal Ritiro, la squadra kazaka ha reso noto quanto emerso dagli accertamenti effettuati sul corridore, trasportato all’ospedale di La ...

Tour de France 2018 - gli orari di partenza e la startlist della cronometro a squadre Cholet-Cholet. Nibali alle 16.30 - Froome in apertura : Lunedì 9 luglio si disputerà l’attesissima cronometro a squadre del Tour de France 2018: la terza tappa della Grande Boucle darà uno scossone importante alla classifica generale che è già stata scombussolata dopo la prima frazione pianeggiante. I 35,5 chilometri contro il tempo attorno a Cholet faranno davvero la differenza e la lotta per la maglia gialla entrerà nel vivo: il confronto tra i big sarà più intenso che mai, non si potrà più ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali deve difendersi nella cronometro a squadre! Obiettivo : perdere meno di un minuto da Froome : Il Tour de France è appena iniziato ma ha già subito uno scossone importante e inatteso dopo una prima tappa totalmente pianeggiante e che sulla carta non doveva riservare problemi ai big. La caduta di Chris Froome e la foratura di Nairo Quintana hanno sconvolto la classifica generale in favore di Vincenzo Nibali, tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla e ora avvantaggiato di 51” nei confronti del britannico e di ...

Tour de France 2018 : Sonny Colbrelli scaccia le critiche e sfiora la prima vittoria in un Grande Giro : Nella seconda tappa del Tour de France 2018 , il velocista della Bahrain Merida ha dimostrato tutta la sua classe lottando fin sulla linea d'arrivo con il tre volte campione del mondo Peter Sagan, ma ...

Tour de France 2018 : Sonny Colbrelli scaccia le critiche e sfiora la prima vittoria in un Grande Giro : Per questione di centimetri Sonny Colbrelli ha dovuto rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in carriera in un Grande Giro. Nella seconda tappa del Tour de France 2018, il velocista della Bahrain Merida ha dimostrato tutta la sua classe lottando fin sulla linea d’arrivo con il tre volte campione del mondo Peter Sagan, ma dovendosi poi accontentare della seconda piazza, che resta comunque un Grande risultato. Il secondo posto odierno è ...

Tour de France 2018 : le pagelle della seconda tappa. Strepitoso Colbrelli - ma Sagan è troppo forte : Anche la seconda tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un arrivo in volata e dalle tante cadute che hanno sbrindellato il gruppo. Peter Sagan ne approfitta conquistando non solo il nono successo sulle strade transalpine, ma anche la maglia gialla che nella giornata precedente gli era stata soffiata da Fernando Gaviria per pochi centimetri, con il colombiano vittima di una caduta nell’ultimo chilometro. Grande lavoro ...

