Tour de France 2018 | tappa 3 Le pagelle di Angelo Costa

Tour de France : cronosquadre alla Bmc - van Avermaet in giallo. Fischi per Sky e Froome - Nibali rischia ma si salva : La gi alla del campione del mondo sembrerebbe alla portata di Gilbert, ma le chance si è dissolvono nelle incertezze della Quick Step: squadra più volte sfilacciata e poi ricompattata. Visto il buon ...

Tour de France 2018 : le pagelle della terza tappa. BMC impeccabile - Froome colma lo svantaggio. Male Bahrein-Merida - Movistar e UAE : La terza tappa del Tour de France 2018 regala il successo della BMC a tre anni di distanza dall’ultima cronometro a squadre disputata e vinta proprio dalla formazione americana. Tre maglie gialle diverse dopo altrettanti giorni, non accadeva proprio dal 2015. Diamo i voti ai protagonisti di oggi. LE pagelle della terza TAPPA BMC Racing Team 9: meglio di così non poteva andare, tappa e maglia gialla sulle spalle di Greg Van Avermaet. ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche. Peter Sagan in maglia verde - Andersen miglior giovane : Peter Sagan conserve la maglia verde di leader della classifica a punti al Tour de France 2018 . Il Campione del Mondo ha 26 punti di vantaggio su Fernando Gaviria al termine della terza tappa. Andersen è il miglior giovane mentre la classifica della maglia a pois ( miglior scalatore) deve ancora entrare nel vivo. CLASSIFICA A PUNTI ( maglia verde ): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 Peter ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Ho salvato il salvabile - non siamo andati fortissimo. Io sto bene” : Vincenzo Nibali ha sofferto nella cronometro a squadre del Tour de France : il capitano della Bahrain Merida ha accusato 1’05” di ritardo dalla BMC di Richie Porte e 1’01” da Chris Froome. Un gap importante pagato nel corso dei 35,5 chilometri attorno a Cholet e come prevedibile la terza tappa ha stravolto la classifica generale della Grande Boucle. Lo Squalo pensava di rimanere dentro il minuto di distacco, è andata ...

Tour de France 2018 - la classifica generale dei favoriti. Dumoulin in testa - Nibali a 11” da Froome e 14” da Porte : La cronometro a squadre ha rivoluzionato la classifica generale del Tour de France 2018 . La terza tappa Cholet-Cholet ha stravolto i distacchi tra i big che lottano per vestire la maglia gialla a Parigi. Il migliore al momento è Tom Dumoulin , vincitore del Giro d’Italia 2017 che può vantare 24” di margine su Rigoberto Uran, oggi andato davvero bene nella prova contro il tempo. Richie Porte , trionfatore di giornata con la sua BMC, si ...

Tour de France - Nibali bacchetta la Bahrain-Merida : “non siamo andati fortissimo - salvato il salvabile” : Il corridore della Bahrain-Merida ha commentato l’undicesimo posto del proprio team nella cronosquadre vinta dalla BMC Un undicesimo posto che non può far sorridere, un risultato negativo per la Bahrain-Merida nella terza tappa del Tour de France. La cronosquadre non sorride al team di Vincenzo Nibali, adesso ad un minuto e sei secondi di distacco dalla maglia gialla Van Avermaet. Intervistato nel post tappa, lo Squalo dello Stretto ...