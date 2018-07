Tour de France 2018 | le prossime tappe clou Mur de Bretagne e il pavé della Roubaix | si

Classifica Tour de France 2018 / Nibali perde oltre un minuto (3^ tappa - cronosquadre Cholet) : Classifica Tour de France 2018 : Van Avermaet in maglia gialla dopo la cronosquadre a Cholet, 3^ tappa della Grande Boucle. Ecco le altre graduatorie della corsa.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:27:00 GMT)

Tour de France 2018 - domani tappa 4. Orari tv - percorso e favoriti : Dopo le fatiche della crono a squadre un'altra frazione per velocisti Tour de France 2018 , tutte le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso Tour de France 2018 , risultati e classifica dopo la ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali pimpante in una Bahrain-Merida distante dalle big. Deludono Koren e Haussler : L’obiettivo era quello di perdere un minuto dal Team Sky e dalla BMC: risultato centrato ma lo stato d’animo non sembra essere quello dei giorni migliori all’interno della Bahrain Merida che in fondo sperava di difendersi meglio nella cronometro a squadre del Tour de France. La terza tappa della Grande Boucle ha riscritto la classifica generale e ha fortemente penalizzato Vincenzo Nibali, ora attardato di 11 secondi da Chris ...