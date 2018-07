Tour de France 2018 | le pagelle della terza tappa BMC impeccabile | Froome colma lo

oasport

: ???? Peter Sagan è nato con la tavolozza dei colori in mano... ?? ? Dal 2011 non indossa la maglia 'neutra' della sua… - Eurosport_IT : ???? Peter Sagan è nato con la tavolozza dei colori in mano... ?? ? Dal 2011 non indossa la maglia 'neutra' della sua… - Eurosport_IT : TUTTI CONTRO IL TEMPO ?????????????????????? La cronosquadre torna al Tour de France dopo 3 anni: si parte tra pochiss… - sole24ore : Breve storia del #TourdeFrance, la corsa nata per aumentare le copie di un quotidiano - di @EmanueleCuomo23… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ladelderegala il successoBMC a tre anni di distanza dall’ultima cronometro a squadre disputata e vinta proprio dalla formazione americana. Tre maglie gialle diverse dopo altrettanti giorni, non accadeva proprio dal 2015. Diamo i voti ai protagonisti di oggi. LEBMC Racing Team 9: meglio di così non poteva andare,e maglia gialla sulle spalle di Greg Van Avermaet. Confermato il dominiocasa ciclistica statunitense nella corsa contro il tempo dopo il successo nel 2015. Una prestazione, con il team che ha gareggiato unito per quasi tutto il tragitto Team Sky 8: continua la “maledizione”cronometro a squadre alla Grande Boucle per la squadra britannica, secondo posto a 4 secondi dalla BMC, dovuto anche alla mancanza di riferimenti temporali al via. Gli obiettivi alla vigilia erano due: ...