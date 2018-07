Tour de France 2018 | analisi della classifica generale dopo la cronometro a squadre

oasport

(Di lunedì 9 luglio 2018) Laodierna ha rivoluzionato ladelde. L’impegnativo percorso di 35,5 km con partenza e arrivo a Cholet ha portato come previsto dei distacchi importanti tra i big, che hanno delineato una situazione ben diversa da quella di stamane. Andiamo quindi ad analizzare l’attualedei principali favoriti per la conquistamaglia gialla. I due corridori meglio posizionatiqueste tre tappe in Vandea sono Tom Dumoulin e Rigoberto Uran. L’olandeseSunweb si trova infatti a soli 11” dalla maglia gialla eaver avuto il merito di evitare problemi nella prima giornata, oggi ha trascinato i suoi compagni verso un’ottima prestazione. L’Education First di Uran è invece la grande sorpresa odierna, con una prova ben superiore alle aspettative che porta il colombiano a 35” dalla vetta e con un ottimo vantaggio sugli ...