Torino | visite mediche per Meite | in serata a Bormio con Bremer

Torino - domani le visite di Bremer : domani non solo visite mediche per Meité. Secondo Sky Sport , per la giornata di lunedì sono previsti anche gli accertamenti clinici al Torino per il difensore brasiliano Gleison Bremer .

Torino - ore caldissime : visite per Meite - si tratta Krunic ed arriva anche il difensore : Torino vivace nelle ultime ore di calciomercato, il ds Petrachi si sta muovendo su diversi obiettivi per rafforzare la rosa di Mazzarri Per il Torino sono ore caldissime in chiave calciomercato. In arrivo infatti dal Monaco il centrocampista Meite, il quale verrà scambiato con Barreca, che compirà il tragitto inverso. Ma non è tutto, Petrachi ha inoltre chiuso l’affare per il classe ’97 Bremer. Il difensore proveniente ...

Juventus - Cancelo è già a Torino : oggi le visite mediche : La Juve si prepara ad ufficializzare un altro colpo di mercato: è arrivato a Torino Joao Cancelo, terzino portoghese che il club bianconero ha acquistato dal Valencia. Cancelo, che lo scorso anno ha ...

Juventus - Cancelo oggi a Torino? Mercoledì svolgerà le visite mediche. I dettagli dell’affare… : Juventus, Cancelo- E’ fatta: la Juventus ha chiuso l’affare Joao Cancelo con il Valencia. Accordo sulla base di 38 milioni di euro. La società juventina verserà subito nelle casse spagnole circa 15-17 milioni di euro, i restanti potranno essere pagati nei successivi due anni. GIA’ oggi A Torino? Cancelo potrebbe arrivare già oggi a Torino, […] L'articolo Juventus, Cancelo oggi a Torino? Mercoledì svolgerà le visite ...

Emre Can a Torino per le visite - Fabian Ruiz è già a Napoli : Primi passi a Napoli per Fabian Ruiz. Ieri, il centrocampista spagnolo è sbarcato nella sua nuova città. La nave da crociera che lo ospita insieme alla famiglia ha attraccato nel porto campano per ...

Juve - Perin è già a Torino : in corso le visite mediche : L'avventura di Mattia Perin alla Juve è iniziata davvero questa mattina. Il portiere azzurro è arrivato al J Medical bianconero per sostenere tutti gli esami che gli permetteranno di vestire la maglia ...

Juventus - visite mediche per Perin. Benatia ha deciso : resta a Torino : Torino - Il giorno dopo l'ultima partita della stagione del calcio italiano, l'amichevole tra Italia e Olanda giocata all'Allianz Stadium, la Juventus registra l'arrivo di Mattia Perin, che proprio in ...