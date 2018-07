Torino - uomo punta pistola contro straniero in strada : «Ti ammazzo come un cane» VIDEO : Follia a Torino, dove un uomo è stato filmato mentre si aggira con una pistola in mano, minacciando uno straniero. La scena è stata ripresa in via Spontini, a Barriera di Milano, da un...

Maltempo Torino - temporale allaga sottopasso : uomo muore annegato : È morto questa notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana, tra Feletto e Rivarolo, Guido Zabena, operaio di 51 anni residente a Favria, in provincia di Torino. L’uomo, che stava rientrando a casa dopo il lavoro, è rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso mentre nella zona si stava abbattendo un violento temporale. Il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità all’uomo di uscire dal veicolo, ...

Torino - 38enne uccisa a coltellate in casa dopo lite col marito : fermato l’uomo : Sarebbe stato lo stesso omicida a chiamare i soccorsi ma, all'arrivo dell'ambulanza, per la donna non c'era più nulla da fare. Il 48enne è stato fermato subito dopo dalla polizia con l'accusa di omicidio. I due, che avevano due figli piccoli, prima dell'assassinio pare stessero litigando.Continua a leggere

Torino - grave uomo accoltellato per bici : 14.06 Un uomo di 43 anni, romeno, è in condizioni disperate in ospedale, a Torino, per due coltellate all'addome ricevute a causa di una lite per una bicicletta. A colpirlo un vicino di casa, un brasiliano ora ricercato dalla Questura. La lite sarebbe scoppiata per il prestito della bicicletta al figlio 14enne del brasiliano, ieri sera, e stamane il diverbio è degenerato nel condominio del quartiere di Madonna di Campagna.

Torino - uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara : Torino, uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara Torino, uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara Continua a leggere

Torino - uomo uccide l'ex moglie poi tenta il suicidio in un parcheggio : Un uomo ha sparato alla ex moglie, uccidendola, poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso tentando il suicidio. E' successo in un parcheggio di Rivoli, alle porte di Torino. La vittima e l'...

