Torino | armato di pistola minaccia uomo in strada | «Ti ammazzo come un cane» VIDEO

Paura a Torino - in strada armato minaccia un uomo : “Ti ammazzo come i cani” : Il filmato diffuso da un residente su Facebook è diventato virale. La pistola, che pare fosse finta, puntata ad altezza uomo contro uno spacciatore di colore nel quartiere di Barriera di Milano. L' uomo , 38enne, è stato poi denunciato dalla polizia.Continua a leggere

Torino - in strada armato minaccia un uomo : «Ti ammazzo come i cani»|Video : Il filmato diffuso da un residente in rete è diventato virale. La pistola, che pare fosse una scacciacani, puntata ad altezza uomo. come nel Far West