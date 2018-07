Torero fa la corrida con bambino in braccio | scoppia la polemica VIDEO

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Sta alimentando non poche polemiche questoinizialmente pubblicato sulla pagina Facebook del comitato organizzatore di unasull’isola Terceira delle Azzorre e poi rimosso per le proteste dei cittadini locali e ripreso dalla piattaforma Basta de Touradas (“Stop alle corride“). Nella clip un uomo gareggia contro un toro di 400 chili con la muleta, il drappo agitato dal, nella mano sinistra e untenuto con ildestro. Un folle gesto che non è passato inosservato. “La violenza dellaè una macchia per le Azzorre e per il nostro paese che, prima o poi, dovrà essere sradicata“, ha commentato l’associazione che ha denunciato ilalla “Commissione nazionale per la promozione dei diritti e la protezione dei bambini e dei giovani” in Portogallo. (courtesy Basta de Touradas).con...