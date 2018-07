Tonnellate di rifiuti sulla spiaggia | sequestri per 7 milioni a Margherita di Savoia

Margherita di Savoia - Tonnellate di rifiuti a ridosso della spiaggia : sequestro di beni per 7 milioni : Provvedimento contro una ditta edile e una di smaltimento che sversarono 50mila tonnellate di rifiuti a ridosso del litorale premiato con la Bandiera Blu

Tonnellate di rifiuti sulla spiaggia di Margherita di Savoia : sequestro di beni per 7 milioni : Avrebbero smaltito illecitamente circa 50 mila metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi su un'area di oltre due ettari sottoposta a vincolo paesaggistico a ridosso di una spiaggia di Margherita di Savoia, in località Cannafresca.Per i reati di traffico organizzato di rifiuti, deposito, smaltimento e trasporto illecito di rifiuti, i carabinieri del Noe di Bari con i colleghi dei reparti operativi di Bari e Foggia, hanno eseguito un ...

Incendio nel Milanese : 200 Tonnellate di rifiuti in fiamme : Incendio nella notte in un deposito dell’Amsa, l’azienda Milanese che si occupa della raccolta dei rifiuti: il rogo è divampato intorno alla mezzanotte nell’area di Muggiano. In fiamme oltre 200 tonnellate di materiale di risulta. L'articolo Incendio nel Milanese: 200 tonnellate di rifiuti in fiamme sembra essere il primo su Meteo Web.

Rifiuti - 40 milioni di Tonnellate in giro per l’Italia. E i costi di smaltimento (e trasferimento) li pagano i cittadini : Lo chiamano il turismo dei Rifiuti. Almeno 40 milioni di tonnellate di scarti nel 2016 hanno attraversato l’Italia da una regione all’altra a bordo di oltre un milione e mezzo di tir. Roma spenderà qualcosa come 188 milioni per portare fuori dalla capitale 1,2 milioni di tonnellate di scarti nei prossimi due anni, ed è in buona compagnia. I Rifiuti si muovono ovunque in Italia, alla ricerca di impianti adeguati o meno costosi, e ...

Roma : Ama - rimosse 110 Tonnellate di rifiuti : Roma – Su richiesta del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, squadre specializzate hanno completato 2 interventi di rimozione di rifiuti. Si tratta di rifiuti abbandonati illecitamente presso l’area di Viadotti dei Presidenti (III municipio) e nelle vie limitrofe al campo nomadi di via Salviati/via Sansoni (IV municipio). Complessivamente, sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero 113 tonnellate di ...

Castelvetrano (TP) : a Triscina scaricate Tonnellate di rifiuti provenienti dal dragaggio del porto di Selinunte : “Ieri mattina a Triscina, la spiaggia di Castelvetrano (TP), una ruspa ha scaricato tonnellate di rifiuti provenienti dal dragaggio del porto di Selinunte“: lo rende noto l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento. “Questa poltiglia maleodorante, contenente residui di posidonia, sabbia, olii, gomme, reti e rifiuti vari, è assimilabile ad un rifiuto speciale, che dovrebbe finire in discarica e non in spiaggia. Giova ...

Ambiente : 24.500 Tonnellate di rifiuti elettronici raccolti in un anno - Ecolight cresce del 6% : Sono quasi 24.500 le tonnellate di rifiuti elettronici gestiti nel corso del 2017. Il 6% in più rispetto all’anno precedente, con un tasso di recupero medio di oltre il 96% in peso. Sono questi i principali numeri di Ecolight, sistema collettivo nazionale per la gestione dei RAEE e delle pile esauste, contenuti nel Rapporto Sociale 2017. Il consorzio segna così un passo in avanti, in favore dell’Ambiente e delle aziende consorziate (che hanno ...

Asti - una "Terra dei fuochi" con 100 Tonnellate di rifiuti sul sito Unesco della passeggiata del Barbera : Tra le vigne dei "“Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero” i carabinieri trovano una maxidiscarica. Terreno sotto esame per scongiurare...

In 30 anni 5 milioni di Tonnellate di rifiuti tecnologici riciclati : Il principio dell'economia circolare ci ha guidato quando, in anticipo sulle normative nazionali ed europee, abbiamo la prima filiera per la raccolta e il riciclo dei moduli fotovoltaici". Nel 2017 ...

Rifiuti - Cobat : “5 milioni di Tonnellate di rifiuti avviate al riciclo in 30 anni” : Più di 5 milioni di tonnellate – 20 volte il peso del Colosseo – di pile e batterie esauste, rifiuti elettronici e pneumatici gestiti negli ultimi 30 anni. Solo nel 2017, sono oltre 140 mila le tonnellate di prodotti tecnologici raccolti, avviati al riciclo e trasformati in nuove risorse, percorrendo quasi 2 milioni di km, con un taglio di emissioni inquinanti di più del 57% rispetto al 2016 grazie al rinnovo del parco mezzi della rete ...

Roma : Ama - rimosse 60 Tonnellate rifiuti illegali : Roma – Squadre specializzate Ama, su richiesta del dipartimento Ambiente di Roma Capitale, hanno completato un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente. Questo nell’area di via Pontina Vecchia (altezza vivaio Campanella) nel territorio dell’XI municipio. Complessivamente, sono state portate via e avviate presso i centri di trattamento/recupero 60 tonnellate di materiali (45 di rifiuti indifferenziati e ...

RIFIUTI - CRISI A ROMA : AMA FA GLI STRAORDINARI/ Ultime notizie : “raccolte da inizio anno 17 mila Tonnellate” : ROMA, emergenza RIFIUTI: task force per gestire la CRISI. È caccia a nuovi impianti per il trattamento e lo sversamento. Le Ultime notizie: Ama, Campidoglio e Regione al lavoro(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:20:00 GMT)