blogo

: Tom Hardy presto di nuovo padre? - gossipnewsapp : Tom Hardy presto di nuovo padre? - gossipblogit : Tom Hardy presto di nuovo padre? - SteveMannDog : Tom Hardy & Leonardo Di Caprio -

(Di lunedì 9 luglio 2018) A breve in sala grazie a Venom, primo spin-off dell'Universo Spider-Man, Tomsaràper la seconda volta. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, la bellissima Charlotte Riley, sua moglie da 4 anni, sarebbe nuovamente incinta.Attrice inglese vista in film come Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, Edge of Tomorrow - Senza domani e Attacco al Potere 2, la Riley ha calcato il red carpet della sua ultima fatica («Swimming With Men») con un pancino più che sospetto. Tom e Charlotte fanno coppia da 10 anni, quando si innamorarono sul set di Wuthering Heights.Per i due sarebbe il secondo figlio, 3 anni dopo la nascita del primo. Riservatissimi sulla loro vita privata, Tom e Charlotte non hanno neanche mai comunicato il nome del piccolo. Anche tre anni fa, come dimenticarlo,e la Riley non comunicarono alla stampa la gravidanza, limitandosi a confermare ...