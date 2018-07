Toki torna su Nintendo Switch con un remake

gamerbrain

(Di lunedì 9 luglio 2018) Microids è lieta di annunciare il ritorno del celebre, con unprevisto sull’eShop e store fisici a partire dal 22 Novembre susuQuesta nuova versione proporrà un comparto grafico ed una colonna sonora rimasterizzati. Oltre la versione Standard è prevista anche la Retrollector Edition, la quale include: La versione fisica diUn fumetto esclusivo dicomposto da 16 pagine con una storia inedita curata da Philippe Dessoly Varie stampe e Adesivi Un mini cabinato con gli artwork del gioco, pensato per ospitare unaSe non siete cresciuti con, vi ricordiamo che fu pubblicato per la prima volta nel lontano 1989. Si tratta di un action platform 2D, il quale narra la storia di un guerriero di nome, trasformato in una scimmia dal perfido stregone Voookimedlo....