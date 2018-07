Tiziano Ferro ricorda Martina | la ragazza di Latina morta di tumore prima della maturità

Francesco Totti a Sabaudia con i figli e spunta il commento di Tiziano Ferro : Francesco Totti al mare con i figli Isabel Chanel e Cristian a Sabaudia. Un momento di relax in famiglia che il campione ha voluto immortalre con una foto pubblicata su Instagram che in pochi minuti...

Francesco Totti a Sabaudia con i figli - e spunta il commento di Tiziano Ferro : Francesco Totti al mare con i figli Isabel Chanel e Cristian a Sabaudia. Un momento di relax in famiglia che il campione ha voluto immortalre con una foto pubblicata su Instagram che in pochi minuti...

Tiziano Ferro vince su YouTube - seguito da Ramazzotti e Fedez : i cantanti italiani più cliccati : Tiziano Ferro vince su YouTube. Lo seguono Eros Ramazzotti e, un po' più giù, il rapper Fedez. Il cantautorato italiano trionfa su YouTube dove Tiziano Ferro l'artista più cliccato in Italia. Il suo canale ha registrato più di 700.000 iscritti e le views hanno numeri da capogiro: sono più di 650 milioni considerando la totalità di visualizzazioni ottenute dai videoclip pubblicati sul canale nel corso della carriera del cantante di Latina che ...

Un anno dai concerti di Tiziano Ferro a Roma con l'”eroe buono” Francesco Totti sul palco dell’Olimpico (video) : Tiziano Ferro a Roma era in concerto un anno fa. Il 28 e il 30 giugno 2017, Tiziano Ferro calcava il palco dello Stadio Olimpico di Roma con uno speciale messaggio rivolto al campione dello sport Francesco Totti. Tiziano Ferro ha approfittato di un momento di pausa per spendere qualche parola a favore dell'ex calciatore della Roma e lo ha ringraziato per essere un esempio da seguire, un "eroe buono" dal quale poter imparare tanto, la ...

Annunciati i vincitori di Mima 2018 - da Tiziano Ferro a Riki e Irama : tutti i premiati a Monza : Annunciati tutti i vincitori di Mima 2018, i Monza Italian Music Awards alla loro prima edizione proprio quest'anno! Il 20 si terrà una speciale serata di premiazione dei Mima 2018, presentati da Red Ronnie e Francesco Facchinetti all'Autodromo di Monza. Monza Italian Music Awards 2018 è un riconoscimento importante che viene assegnato ad artisti e professionisti che hanno contribuito valorosamente alla musica italiana nel corso dell'ultimo ...

Cina - al via il festival della carne di cane : Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro : Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro Si stima che ogni anno in Cina vengano macellati 25 milioni di esemplari: secondo una credenza popolare sarebbero fonte di salute e fortuna Continua a leggere L'articolo Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro proviene da NewsGo.

L’appello di Tiziano Ferro su Facebook : “Stop alle torture e alla macellazione di cani in Cina. Fermiamo questa barbarie” : Tiziano Ferro, in un video pubblicato su Facebook, lancia un appello per dire basta all’uccisione di migliaia di cani che si verifica ogni anno, in Cina, in occasione del Festival di Yulin, che si celebra nel giorno del solstizio d’estate. “Chiediamo all’ambasciata cinese in Italia di fermare questa barbarie, perché la civiltà possa regnare”. Oggi, 21 giugno, c’è stato un presidio di protesta proprio di fronte ...

Festival di Yulin - il massacro dei cani : Tiziano Ferro protesta per quello che accadrà : In occasione del solstizio d'estate, nella città cinese di Yulin ci si prepara per il Dog Meat Festival , un evento crudele durante il quale migliaia di cani vengono barbaramente uccisi per poi essere ...

Tiziano Ferro ricorda il tour “meraviglioso” negli stadi - quanto manca ai prossimi concerti? : Tiziano Ferro ricorda il tour 2017 negli stadi italiani attraverso una serie di immagini condivise su Instagram questa mattina. Era l'11 giugno 2017 quando iniziava il suo giro negli stai della penisola, dal Teghil di Lignano Sabbiadoro. La tournée a supporto dell'album Il Mestiere della Vita includeva ben 3 eventi allo stadio San Siro di Milano e 2 allo stadio Olimpico di Roma. "Un anno fa iniziava un tour meraviglioso! quanto manca al ...

Tiziano Ferro al ministro Fontana : Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile Video : 3 Dopo pochi giorni dalla formazione del nuovo governo il neo ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, rilascia dure ed inaspettate dichiarazioni. Fontana, leghista doc e fedele ai propri principi, vede l'esistenza di un'unica possibile famiglia, quella costituita da uomo, donna ed eventuali figli. Queste sue ferree e determinate affermazioni hanno destato molte critiche ed opposizioni legate al fatto che una figura emblematica ...

Tiziano Ferro al ministro Fontana : Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile : Dopo pochi giorni dalla formazione del nuovo governo il neo ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, rilascia dure ed inaspettate dichiarazioni. Fontana, leghista doc e fedele ai propri principi, vede l'esistenza di un'unica possibile famiglia, quella costituita da uomo, donna ed eventuali figli. Queste sue ferree e determinate affermazioni hanno destato molte critiche ed opposizioni legate al fatto che una figura emblematica nel mondo della ...

Le parole di Tiziano Ferro sulle famiglie gay : “Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile” : Anche Tiziano Ferro risponde al ministro Lorenzo Fontana a proposito delle sue dichiarazioni sulle famiglie arcobaleno. "Le famiglie arcobaleno? Non esistono", ha dichiarato il neoministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, scatenando l'indignazione da parte delle associazioni Lgbt, del mondo politico e non solo. Diversi sono i cantanti italiani che si sono espressi contro le sue dichiarazioni. Tra questi, il cantautore di Latina Tiziano Ferro, ...

Tiziano Ferro contro il ministro Fontana e in difesa delle famiglie arcobaleno : (foto: Getty) Il governo giallo-verde, probabilmente anche striato di nero, si è installato da neanche una settimana e già i suoi protagonisti si sono guadagnati la ribalta delle cronache per le loro dichiarazioni non certo di apertura e conciliazione: il più brillante di tutti nello scatenare il polverone è stato sicuramente il veronese leghista Lorenzo Fontana. Dopo essersi espresso contrariamente all’aborto, all’immigrazione e ...

Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana : “Non voglio supporto - né sentirmi invisibile” : In musicista ha replicato con un post su Instagram al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, che in un'intervista aveva detto: "Le famiglie arcobaleno? Non esistono".Continua a leggere