Title sponsor Serie A | Samsung e Trenitalia in corsa per sostiture Tim

BKT è il nuovo Title sponsor del campionato di Serie B : Ufficializzato un nuovo e importante accordo siglato tra la Lega Nazionale Professionisti B e BKT, big player nel mercato degli pneumatici Off-Highway. L'articolo BKT è il nuovo title sponsor del campionato di Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley – La Millenium Savallese annuncia la partnership con Banca Valsabbina - nuovo Title sponsor : Banca Valsabbina è il nuovo title sponsor Millenium: in vista della Serie A1 la Savallese si rinforza Novità importantissima in casa Millenium: la dirigenza bianconera e Banca Valsabbina sono lieti di annunciare che è stata raggiunta un’intesa ufficiale con l’Istituto di credito, che sarà il ”title sponsor” per la stagione 2018-2019. Il nuovo nome ufficiale con cui la Prima Squadra affronterà il campionato di Serie A1 è quindi “Banca ...

Serie A : Tim verso addio 'Title sponsor" : ANSA, - MILANO, 23 MAG - Tim si prepara a dire addio alla Serie A. Il gruppo che con il suo nuovo piano industriale ha annunciato una 'rivoluzione digitale' che punta sui contenuti e sulla cosiddetta '...

Serie A : Tim verso addio 'Title sponsor' : ANSA, - MILANO, 23 MAG - Tim si prepara a dire addio alla Serie A. Il gruppo che con il suo nuovo piano industriale ha annunciato una 'rivoluzione digitale' che punta sui contenuti e sulla cosiddetta '...

Serie A : Tim verso l’addio cpme “Title sponsor” : Tim si prepara a dire addio alla Serie A. Il gruppo che con il suo nuovo piano industriale ha annunciato una ‘rivoluzione digitale’ che punta sui contenuti e sulla cosiddetta ‘esperienza quadruple play’, cambia la sua strategia di investimenti. Anche a valle della riunione di oggi in Lega, a quanto si apprende, Tim appare intenzionata a non rinnovare il contratto di ‘title sponsor’ in scadenza il 30 giugno. E ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per diritti Title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per diritti Title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per diritti Title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...