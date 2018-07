Tiro – Ferrari campione italiano di Double Trap

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora l’affidabilità è un problema. RiTiro per Raikkonen - è allarme power-unit : Non era iniziato nel migliore dei modi il weekend per Kimi Raikkonen. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si erano subito attivati per verificare l’origine del problema. Inizialmente si riteneva o, per meglio dire, si sperava, che fosse il turbo a non ...