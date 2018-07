Tiramisù | la prima divertente regia firmata Fabio De Luigi

davidemaggio

(Di lunedì 9 luglio 2018)Il primo film diretto dade, lo spassoso “”, è ora disponibile su Infinity. Per la pellicola che segna il suo esordio da regista (oltre che sceneggiatore), Desi è circondato di uncast tutto italiano, che vede un altro esordio, quello cinematografico di Angelo Duro, ex Iena e star della comicità sul web. Tra gli interpreti possiamo trovare anche la bellissima Vittoria Puccini (rimasta nel cuore degli italiani dai tempi di Elisa di Rivombrosa), Orso Maria Guerrini, Bebo Storti e il veterano Pippo Franco, tutti personaggi cult della TV italiana del passato più o meno recente. Antonio Moscato (De) è un rappresentante di materiale sanitario e passa le sue giornate cercando di vendere bende, garze e cerotti negli studi medici. Durante uno dei suoi sopralluoghi dimentica in uno studio ilche la moglie voleva destinare alla Caritas. ...