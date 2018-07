Tham Luang | proseguono i soccorsi Questa la situazione attuale #ThailandCaveRescue

Thailandia - a Tham Luang riprendono le operazioni di soccorso : E' entrata nel vivo la seconda giornata dell'operazione di salvataggio per recuperare i ragazzi, tutti fra gli 11 e i 16 anni, compagni di squadra della "Wild Boards" che insieme al loro allenatore ...

Thailandia - inizia a piovere nell’area della grotta di Tham Luang : soccorsi bloccati “per almeno 10 ore” : La pioggia ha cominciato a cadere sull’area in cui sorge la grotta thailandese di Tham Luang, e dalla quale sono stati estratti oggi quattro dei 12 ragazzi che vi sono rimasti intrappolati con il loro allenatore per due settimane. Lo riferiscono su Twitter diversi corrispondenti della stampa internazionale che si trovano sul posto. Le operazioni di recupero sono sospese e lo resteranno, hanno riferito le autorita’, “per almeno ...

Primo morto nella grotta. Soccorritore finisce l'ossigeno e muore a Tham Luang : Uno dei soccorritori thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. Lo ha annunciato poco fa il portavoce delle operazioni di soccorso. L'uomo, che aveva 37 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti.Il Soccorritore morto si chiamava Saman Kunan ed era un ex Navy Seal che si era congedato da poco per lavorare come ...