Thales Alenia Space e SwRI firmano un memorandum di intesa per cooperare allo sviluppo di

Alla scoperta del mistero dei buchi neri e delle onde gravitazionali : Thales Alenia Space sigla contratto con l’ESA per la missione LISA : Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio di fase A di LISA (Laser Interferometer Space Antenna), la terza missione di classe “Large” del programma scientifico dell’ESA, Cosmic Vision 2015-25. LISA sarà il primo osservatorio spaziale per le onde gravitazionali. Scopo di LISA è la rivelazione delle onde gravitazionali, ...

Thales Alenia Space sigla un accordo di partnership con il Centro della Scienza e della Tecnologia SCNTPL in Polonia : 1/4 ...

Thales Alenia Space sigla accordo di partnership con il Centro della Scienza e della Tecnologia SCNTPL in Polonia : Thales Alenia Space, joint venture Thales 67% and Leonardo 33%, insieme a Thales Alenia Space in Polonia, ha siglato oggi un accordo di partnership con il SCNTPL (Slaskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemyslu Lotniczego Sp. z o.o.), il Centro Silesiano della Scienza e della Tecnologia dell’Industria Aeronautica Ltd., a Varsavia, in Polonia, specializzato in materiali compositi. Questo accordo è il risultato di un lavoro congiunto dei ...

SpaceX porta in orbita altri cinque satelliti di Thales Alenia Space : ... individui, veicoli di terra, velivoli, navi, e assicura una copertura completa in tutto il mondo, inclusi gli oceani'. Con copertura globale e funzionamento indipendente Iridium Next fornisce ...

Spazio : Thales Alenia Space lancia la nuova linea di satelliti per telecomunicazioni Spacebus Neo : Thales Alenia Space ha iniziato lo sviluppo della sua nuova linea di satelliti per le telecomunicazioni con l’obiettivo di fornire una soluzione di satelliti geostazionari più accattivante, per rispondere alle esigenze degli operatori sul mercato mondiale dei satelliti di telecomunicazioni altamente competitivo. Questa linea di prodotto sarà finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il programma ARTES (Advanced Research in ...

Esa - Thales Alenia Space scelta come partner per PLATO : Roma, 15 mag. , askanews, L'Agenzia Spaziale Europea , ESA, ha selezionato OHB come prime contractor di un nuovo programma denominato PLATO , PLAnetary Transits and Oscillations of stars, e Thales ...

Spazio - alla scoperta dei pianeti Extrasolari : Thales Alenia Space scelta come partner per PLATO : L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha selezionato OHB come prime contractor di un nuovo programma denominato PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) e Thales Alenia Space, JV Thales 67% e Leonardo 33%, in qualità di partner. Entro la metà di giugno 2018 le negoziazioni tra ESA e OHB avranno termine e il lancio del satellite, la cui missione iniziale avrà la durata di quattro anni e mezzo, è previsto per il 2026. PLATO sarà la terza ...