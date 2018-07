Thailandia : uscito primo ragazzo di oggi : ANSA, - BANGKOK, 9 LUG - Il primo dei ragazzi dell'operazione di soccorso ripresa oggi in Thailandia , è uscito dalla grotta Tham Luang. Lo scrive la Cnn e diversi media citando un testimone oculare ...

Thailandia : uscito primo ragazzo del secondo gruppo :

Thailandia - i soccorsi : “È uscito il quinto ragazzo. Speriamo di avere buone notizie in poche ore” : L’attività di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese. «L’operazione è cominciata ed è in corso»: ha detto un ufficiale della Marina thailandese alla Cnn. «Speriamo di avere buone notizie tra poche ore» ha detto Narongsak Osatanakorn, responsabile dei soccorsi. ...