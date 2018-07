Thailandia | “Usciti dalla grotta altri 4 ragazzi” Le operazioni di salvataggio

Thailandia - i soccorsi : “Usciti altri quattro ragazzi”. Le operazioni di salvataggio riprendono domani : Le operazioni per salvare gli ultimi quattro ragazzi e l’allenatore imprigionati nella grotta di Tham Luang Nang, in Thailandia, sono state sospese e riprenderanno domani. In mattinata quattro ragazzi del secondo gruppo sono stati portati fuori, dopo il primo salvataggio - ieri - di altri quattro baby calciatori dei «Wild Boar» («Cinghiali» o «Cing...