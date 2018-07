Thailandia | usciti altri due ragazzi

Thailandia - ripresi i soccorsi : usciti i primi tre ragazzi del secondo gruppo : Thailandia, ripresi i soccorsi: usciti i primi tre ragazzi del secondo gruppo Thailandia, ripresi i soccorsi: usciti i primi tre ragazzi del secondo gruppo Continua a leggere L'articolo Thailandia, ripresi i soccorsi: usciti i primi tre ragazzi del secondo gruppo proviene da NewsGo.

Thailandia - i soccorsi : “Usciti altri quattro ragazzi. Ancora quattro e l’allenatore da salvare” : quattro ragazzi del secondo gruppo sono fuori dalla grotta di Tham Luang Nang, in Thailandia. Dopo il primo salvataggio di ieri che aveva salvato quattro baby calciatori dei “Wild Boar” (“Cinghiali” o “Cinghialotti”), attualmente ne rimangono Ancora quattro più l’allenatore da salvare. La speranza espressa dai soccorritori è di far uscire l’intero...

Thailandia - i soccorsi : “Usciti altri tre ragazzi. Ne rimangono ancora cinque e l’allenatore da salvare” : L’attività di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese questa mattina intorno alle 6 italiane, tre ore in ritardo rispetto al programma a causa del maltempo. Di oggi sono già tre i ragazzi salvati, mentre ne rimangono ancora cinque intrappolati più l’allenatore....

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì Continua a leggere L'articolo Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì proviene da NewsGo.

Thailandia - 4 baby calciatori usciti dalla grotta : «Stanno bene». Riprendono le operazioni di salvataggio : MAE SAI - Sono salvi 4 dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. Le operazioni di salvataggio sono iniziate sotto la pioggia insistente. Un gruppo...

Thailandia : i 4 ragazzi usciti dalla grotta stanno bene : In Thailandia, i 4 ragazzi usciti dalla grotta dove sono rimasti intrappolati per due settimane sono in buone condizioni e al momento si trovano in ospedale: lo ha reso noto il ministro dell’Interno Anupong Paochinda ai media locali. Rimangono da recuperare gli altri 8 ragazzi e il loro allenatore. Alle operazioni di soccorso, che stanno per riprendere, parteciperà lo stesso team di sub che ha estratto dalla caverna i primi quattro ...

Thailandia - 4 baby calciatori usciti dalla grotta : «Stanno bene». Operazioni sospese : gli altri domani : MAE SAI - Sono salvi 4 dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. Le Operazioni di salvataggio sono iniziate sotto la pioggia insistente. Un gruppo...

Thailandia - i primi due ragazzi usciti dalle grotte : Thailandia, i primi due ragazzi usciti dalle grotte Thailandia, i primi due ragazzi usciti dalle grotte Continua a leggere L'articolo Thailandia, i primi due ragazzi usciti dalle grotte proviene da NewsGo.

Thailandia - quattro i ragazzi usciti dalla grotta : Thailandia, quattro i ragazzi usciti dalla grotta Thailandia, quattro i ragazzi usciti dalla grotta Continua a leggere L'articolo Thailandia, quattro i ragazzi usciti dalla grotta proviene da NewsGo.

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì Continua a leggere L'articolo Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì proviene da NewsGo.

Thailandia - i primi 4 ragazzi sono usciti : Le ambulanze con i primi ragazzi usciti in superficie hanno lasciato il campo base all'entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. I ragazzi saranno trasferiti in un ospedale di Chiang Rai, a circa 60 chilometri

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nelle grotte di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. "Sono al sicuro e stanno ...

Thailandia - quattro i ragazzi usciti dalla grotta : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nella grotta di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. Lo hanno reso noto le ...

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nelle grotte di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. "Sono al sicuro e stanno ...