I quattro ragazzi thailandesi che sono riusciti a uscire ieri dalla grotta di Tham Luang sono in buone condizioni di salute. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro dell'interno. All'esterno della grotta non è ancora stata annunciata la ripresa delle operazioni per riportare in superficie gli altri otto giovani calciatori e il loro allenatore.(Di lunedì 9 luglio 2018)