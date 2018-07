Thailandia | soccorso sospeso per oggi | l’operazione potrebbe non concludersi domani

meteoweb.eu

: Avviato il tentativo di soccorso per i ragazzini sepolti vivi nelle grotte #Thailandia dovranno immergersi con due… - riotta : Avviato il tentativo di soccorso per i ragazzini sepolti vivi nelle grotte #Thailandia dovranno immergersi con due… - RaiNews : #Thailandia, nell'operazione di soccorso dei ragazzi intrappolati nella grotta sono impegnati 90 subacquei: 50 stra… - RaiNews : #Thailandia 4 i ragazzi in salvo. Operazione di soccorso sospesa per alcune ore, poi toccherà agli altri: al lavoro… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) “Tutti i quattro ragazzi recuperatisono ora al sicuro”. Lo ha detto in conferenza stampa il responsabile dei soccorsi, governatore Narongsak Osatanakorn. Il responsabile dei soccorsi dei ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang non può tuttavia confermare che l’operazione si concluderà. “Non sono in grado di dirlo. Dipende dal team di sub, e il loro piano è pensato per il salvataggio di quattro persone. E’ il piano migliore dal punto di vista della sicurezza”, ha detto Narongsak Osatanakorn. Dopo gli otto ragazzi estratti tra ieri e, nella grotta rimangano quattro giovani calciatori e il loro allenatore. Anche la sospensione delle operazioni di recupero dei ragazzi dalla grotta Tham Luang di, così come già accaduto ieri, è stata presa per motivi logistici, in particolare il bisogno di ricaricare le bombole di ossigeno, ...