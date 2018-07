Thailandia | salvi i primi quattro ragazzi «Stanno bene»

Thailandia - salvi 4 ragazzi. Attesa per il recupero degli altri - : Il ministro dell'Interno: "Sono tutti in buone condizioni di salute". Nella grotta di Tham Luang ci sono ancora 8 giovani e il loro allenatore. Il percorso che porta alla salvezza è lungo 4 chilometri ...

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzini. Oggi gli altri otto e l’allenatore : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...