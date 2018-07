Thailandia | salvi 4 ragazzi Attesa per il recupero degli altri

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzini. Oggi gli altri otto e l’allenatore : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzini. Soccorsi sospesi - riprenderanno domani : Aspettare ancora è improponibile. La temuta pioggia è arrivata, due ore di diluvio ieri sera sulla grotta Tham Luang. Era l’incubo dei soccorritori: la massa d’acqua dei monsoni che per una settimana hanno dato tregua, ma che ora sono pronti a vanificare i frenetici sforzi di evitare le immersioni ai 12 ragazzi bloccati sottoterra con il loro allen...

Thailandia - intrappolati nella grotta : salvi i primi quattro ragazzini : 16:30 - Sono quattro e non sei i ragazzini estratti dalla grotta di Tham Luang. Lo riferiscono le autorità thailandesi, sottolineando che gli altri otto e l’allenatore saranno portati fuori tra circa 10-20 ore per motivi logistici e per consentire al personale di preparare adeguatamente gli equipaggiamenti.Ore 16:10 - Stando a Sky News, l'ordine di uscita dei ragazzi sarebbe stato stabilito in base allo stato di salute degli stessi. I primi ...

Thailandia - salvi i 12 calciatori dispersi nella grotta : Sono stati trovati vivi e in buone condizioni i dodici ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta della Thailandia dal 23 giugno. A dare la notizia è stato Narongsak Osatanakorn, il ...