Thailandia | salvati altri 4 calciatori | domani sarà il turno degli ultimi 5

Thailandia - recupero dei ragazzi nella grotta : 8 salvati ma per gli altri si attende domani - tutti gli aggiornamenti LIVE

Thailandia - i primi 4 ragazzi salvati grotta sono in buone condizioni : Thailandia, diffuse le prime notizie in merito ai ragazzi salvati dalla caverna ieri, i 4 sarebbero in buone condizioni di salute I quattro ragazzi salvati dopo essere stati intrappolati per due settimane in una caverna sono in buone condizioni e al momento si trovano in ospedale. Lo ha riferito il ministro dell’Interno thailandese Anupong Paochinda ai media locali. Rimangono da recuperare gli altri otto ragazzi e il loro allenatore. ...

Thailandia - salvati i primi sei ragazzini : portati via dall’area della grotta con le autoambulanze : Sono sei finora i ragazzi portati in salvo, fuori dalla grotta di Tham Lang dove erano intrappolati dal 23 giugno. Dpo i primi controlli sono stati trasferiti in un ospedale di Chiang Rai. Tutti saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. L’allenatore della squadra dei 12 giovani calciatori sarà l’ultimo ad uscire, dando precedenza a chi sta ...

Thailandia : salvati i primi bambini dalla grotta : Sei ragazzi sono già salvi. Due di loro, secondo le autorità locali, sarebbero già stati trasportati in ospedale per accertamenti. Dopo giorni di tentennamenti, di soluzioni e di progetti alternativi (come quello studiato dagli ingegneri di Elon Musk, il visionario di Tesla), le autorità thailandesi decidono di agire e tirare fuori uno per uno i ragazzi intrappolati nella grotta franata a Mae Sai, piena di acqua e povera di ossigeno, buia e ...

Thailandia - il medico sui ragazzini salvati dalla grotta : «Metabolismo rallentato e acqua li hanno aiutati» : Il fatto che stiamo parlando di soggetti che praticano sport ha certamente contribuito alla conclusione positiva». La mancanza di cibo potrebbe aver causato danni? «Possiamo presumere che il digiuno ...

