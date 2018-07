Thailandia | primo ragazzo fuori 15 | 30

Intrappolati in Thailandia - primo ingegnere di Elon Musk sul posto : Intrappolati in Thailandia, primo ingegnere di Elon Musk sul posto Intrappolati in Thailandia, primo ingegnere di Elon Musk sul posto Continua a leggere L'articolo Intrappolati in Thailandia, primo ingegnere di Elon Musk sul posto proviene da NewsGo.

Thailandia : iniziato il viaggio del primo gruppo di ragazzi verso l’uscita dalla grotta : In Thailandia è iniziata la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno. I ragazzi sono divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da tre persone: lo riferisce il Bangkok Post, confermando che i ragazzi usciranno comunque uno alla volta, accompagnati ognuno da due sommozzatori. L’allenatore sarà l’ultima persona a rivedere la ...

Thailandia con il fiato sospeso. "Oggi fuori il primo ragazzino" : "Il D-Day è oggi". Non si può più aspettare in Thailandia, dove il governatore Chiang Rai ha annunciato il via libera alle operazioni per portare in salvo i 12 ragazzi bloccati da giorni in una grotta insieme all'allenatore della squadra di calcio di cui fanno parte.C'era ottimismo ieri, si parlava di "tre o quattro giorni" di tempo, di una finestra in cui il salvataggio sarebbe potuto avvenire in condizioni accettabili. Il timore delle piogge ...

THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA, Ultime notizie. primo adolescente in acqua: ci metterà 11 ore per uscire. Alle ore 5:00 di questa mattina, sono iniziate le operazioni di estrazione

Thailandia - primo ragazzo è in viaggio : 8.00 Starà camminando verso la salvezza il primo dei 12 ragazzini intrappolati nella grotta Tham Luang. Dovrebbe riemergere, accompagnato dai due sub "angeli custodi", intorno alle ore 16. Intanto ha iniziato a piovere. Per completare le operazioni che dovranno salvare i 12 ragazzi e il loro allenatore, ci vorranno almeno due giorni.Oggi, per le autorità,ci sono le condizioni ottimali per iniziare il recupero.La difficoltà maggiore è che i ...

Thailandia - primo tratto della grotta asciutto. Soccorritori cercano cunicolo alternativo per far uscire i ragazzini : Ci vogliono 11 ore per compiere il tragitto di andata e ritorno tra l’entrata della grotta Tham Luang e il punto dove i 12 giovani calciatori e il loro allenatore sono bloccati da ormai dodici giorni. Lo hanno rivelato alcuni Soccorritori che hanno percorso avanti e indietro i quattro tortuosi chilometri di distanza, parte dei quali ancora sommersi. In particolare, mentre il primo tratto consente ormai di camminare con i piedi ...

Thailandia - il primo video dei 12 ragazzi ancora intrappolati nella grotta : «Stiamo bene - ma quando ci fate uscire?» : Un sorriso che vale una speranza. Un video diffuso poco fa dai Navy Seals thailandesi mostra i 12 ragazzi nella grotta Tham Luang sorridenti mentre si presentano uno a uno alla telecamera...