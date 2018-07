Thailandia | operazione di recupero in stand-by | si immegeranno gli stessi sub

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 luglio 2018) Chissà se hanno dormito davvero bene come si auguravano i Navy seal thailandesi e gli altri soccorrittori che ieri, anche un po’ inaspettatamente, sono riusciti a strappare dalle fauci della grotta Tham Luang Alle operazioni didegli otto ragazzi ancora intrappolati nella grotta, assieme al loro allenatore, parteciperanno glisub, come dichiarato dal ministro dell’Interno Anupong Paochina.La scelta di confermare glisub, ha aggiunto Anupong, è stata presa per non disperdere la conoscenza dettagliata del percorso accumulata ieri. Le condizioni sono proibitive e il percorso si completa in 11 ore. I responsabili dei soccorsi non hanno ancora dato notizie sull’attesa ripresa delle operazioni. Bisognava iniziare alle 3 di notte in Italia, ma si sono verificati ritardi, anche a causa delle condizioni meteo avverse. La pioggia minaccia di allagare ulteriori ...