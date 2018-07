Thailandia | intrappolati nella grotta | riprese le operazioni | già in salvo il quinto ...

I danni alla salute dei ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia - secondo gli esperti : Potrebbero esserci forti ripercussioni fisiche e psicologiche per i ragazzi rimasti intrappolati da 16 giorni nella grotta della Thailandia, a partire dal 23 giugno. A sostenerlo in in un'intervista all'Independent è il dottore Andrea Danese, capo dello Stress and Development Lab al King's College di Londra. La paura di non riuscire a salvarsi ha comportato gravi danni di salute per i ragazzi."Probabilmente vivranno in uno stato di ...

Thailandia - chi sono i "Cinghiali" intrappolati nella grotta - : Il 23 giugno, fino all'inizio delle operazioni di salvataggio di ieri , sono rimasti bloccati sottoterra 12 ragazzi e il loro allenatore: fanno parte di una squadra di calcio che gioca in tornei ...

Thailandia - intrappolati nella grotta : salvi i primi quattro ragazzini : 16:30 - Sono quattro e non sei i ragazzini estratti dalla grotta di Tham Luang. Lo riferiscono le autorità thailandesi, sottolineando che gli altri otto e l’allenatore saranno portati fuori tra circa 10-20 ore per motivi logistici e per consentire al personale di preparare adeguatamente gli equipaggiamenti.Ore 16:10 - Stando a Sky News, l'ordine di uscita dei ragazzi sarebbe stato stabilito in base allo stato di salute degli stessi. I primi ...

Thailandia - intrappolati nella grotta : al via il salvataggio : Le operazioni di salvataggio per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di calcio intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia sono iniziate alla 5 di oggi, alle 10 ora italiana. I soccorritori proveranno a evacuare una persona per volta con due sub impegnati in ciascun salvataggio.Thailandia, intrappolati nella grotta: 3-4 giorni per il salvataggio7 luglio 2018 - 12.15 - Sarebbero rimasti solo 3-4 giorni per salvare i 12 ragazzi ...

Thailandia - al via le operazioni per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...