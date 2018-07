Thailandia | in salvo il quinto baby calciatore

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 6 in salvo - ancora 6 intrappolati : È stato portato in salvo il primo del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Lo scrive la Cnn e diversi media citando un testimone...

Thailandia - intrappolati nella grotta : riprese le operazioni - già in salvo il quinto ragazzino : ...

Thailandia - portato in salvo il quinto calciatore : ROMA - Il primo dei ragazzi dell'operazione di soccorso ripresa oggi in Thailandia , è uscito dalla grotta Tham Luang . Lo scrive la Cnn e diversi media citando un testimone oculare tra i soccorritori.

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 5 in salvo - ancora 7 intrappolati : È stato portato in salvo il primo del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. LEGGI ANCHE Thailandia, ecco gli eroi che li stanno...

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : salvo anche il quinto bambino Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono ripres e un quinto ragazzo è stato estratto vivo. Altri...

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì Continua a leggere L'articolo Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì proviene da NewsGo.

Thailandia - 4 ragazzi in salvo. Riprese le operazioni di soccorso | : Il ministro dell'Interno: "Sono tutti in buone condizioni di salute". Nella grotta di Tham Luang ci sono ancora 8 giovani e il loro allenatore. Il percorso che porta alla salvezza è lungo 4 chilometri ...

Thailandia - riprendono i soccorsi agli 8 ragazzi intrappolati nella grotta : 4 sono in salvo : Thailandia, riprendono i soccorsi agli 8 ragazzi intrappolati nella grotta: 4 sono in salvo Dopo il salvataggio dei primi quattro ragazzi, avvenuto ieri, riprendono oggi le operazioni per estrarne altri otto oltre all’allenatore. Sui soccorritori incombe sempre la minaccia del maltempo.Continua a leggere Dopo il salvataggio dei primi quattro ragazzi, avvenuto ieri, riprendono oggi le […] L'articolo Thailandia, riprendono i soccorsi ...

Thailandia - il salvataggio : i primi 4 ragazzi sono fuori dalla grotta. «Gli altri in salvo lunedì» : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro»

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì Continua a leggere L'articolo Thailandia, 4 ragazzi usciti dalla grotta: gli altri saranno tratti in salvo lunedì proviene da NewsGo.

Thailandia - il salvataggio : i primi 4 ragazzi sono fuori dalla grotta. «Gli altri in salvo domani» : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro»

Thailandia - il salvataggio : i primi 4 ragazzi sono fuori dalla grotta. «Gli altri in salvo domani» | Diretta : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro»

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. Quattro in salvo : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che Quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...

Thailandia - 4 ragazzi usciti dalla grotta : gli altri saranno tratti in salvo lunedì : I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nelle grotte di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. "Sono al sicuro e stanno ...