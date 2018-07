Thailandia | il mondo col fiato sospeso | chi sono i ragazzi nella grotta

GROTTE KILLER IN Thailandia : MORTO SUB SOCCORRITORE/ Ultime notizie : il mondo del calcio scrive ai ragazzi : GROTTE KILLER in THAILANDIA, MORTO SOCCORRITORE. Ultime notizie, mancanza di ossigeno. 13 intrappolati all'interno delle GROTTE, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:08:00 GMT)