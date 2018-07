Thailandia | i soccorsi | “È uscito il quinto ragazzo Speriamo di avere buone notizie in

Thailandia - soccorsi in atto| : Il primo ragazzo del secondo gruppo uscirà dalla grotta Tham Luang tra le 19.30 e le 20.30 locali (le 14.30-15.30 in Italia)

Thailandia - salvi i primi quattro ragazzini. Soccorsi sospesi - riprenderanno domani : Aspettare ancora è improponibile. La temuta pioggia è arrivata, due ore di diluvio ieri sera sulla grotta Tham Luang. Era l’incubo dei soccorritori: la massa d’acqua dei monsoni che per una settimana hanno dato tregua, ma che ora sono pronti a vanificare i frenetici sforzi di evitare le immersioni ai 12 ragazzi bloccati sottoterra con il loro allen...

Thailandia - i primi 4 ragazzi tirati fuori : uno è grave| Soccorsi sospesi per ore : Solo uno dei quattro ragazzini sarebbe in condizioni serie, gli altri starebbero abbastanza bene. Gli altri 8 e l’allenatore dovrebbero essere portati fuori domani: ci vogliono almeno 10 ore per preparare la nuova operazione di salvataggio.

Thailandia - inizia a piovere nell’area della grotta di Tham Luang : soccorsi bloccati “per almeno 10 ore” : La pioggia ha cominciato a cadere sull’area in cui sorge la grotta thailandese di Tham Luang, e dalla quale sono stati estratti oggi quattro dei 12 ragazzi che vi sono rimasti intrappolati con il loro allenatore per due settimane. Lo riferiscono su Twitter diversi corrispondenti della stampa internazionale che si trovano sul posto. Le operazioni di recupero sono sospese e lo resteranno, hanno riferito le autorita’, “per almeno ...

Thailandia - i primi soccorsi : ecco cosa accade quando i ragazzi escono dalla grotta : Il quartier generale delle operazioni dove si trovavano fino a ieri volontari, soccorritori dell'esercito e anche i 1300 giornalisti giunti da tutto il mondo è stato predisposto stamattina per ...

Thailandia - contrordine nei soccorsi : «Soldati - aspettate a scendere». Ma adesso comincia a piovere sul serio : I sub pronti a entrare ma il governatore frena: forse ci vorranno dei giorni per recuperare i 12 ragazzi intrappolati nella grotta