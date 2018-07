Thailandia | fuori un altro ragazzo | 7 in salvo | ancora 5 intrappolati

Thailandia - soccorsi in atto. «Fuori dalla grotta il quinto ragazzo» | : Il maltempo ha fatto riprendere le operazioni di salvataggio verso le 6 di questa mattina, in ritardo di tre ore rispetto al programma

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 5 in salvo - ancora 7 intrappolati : È stato portato in salvo il primo del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. LEGGI ANCHE Thailandia, ecco gli eroi che li stanno...

Thailandia - quattro ragazzi già portati fuori dalla grotta : Sono salvi quattro dei ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. Altri 8 ragazzi e l'allenatore saranno portati fuori domani per motivi logistici e una...

Thailandia - il salvataggio : i primi 4 ragazzi sono fuori dalla grotta. «Gli altri in salvo lunedì» : Il primo è uscito alle 17:40 ora locale, il secondo dieci minuti dopo. Un capo della polizia locale ha detto che «sono al sicuro»

Thailandia - i primi 4 ragazzi tirati fuori : uno è grave| Soccorsi sospesi per ore : Solo uno dei quattro ragazzini sarebbe in condizioni serie, gli altri starebbero abbastanza bene. Gli altri 8 e l’allenatore dovrebbero essere portati fuori domani: ci vogliono almeno 10 ore per preparare la nuova operazione di salvataggio.

Thailandia : «Piove fortissimo - in 4 fuori e 2 vicini. Un ragazzo in condizioni serie» Il video : Dovranno rimanere in isolamento per 24 ore per evitare infezioni. Trenta medici si occupano dei ragazzini

