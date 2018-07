Thailandia col fiato sospeso

Grotta Thailandia - il salvataggio dei ragazzi/ Ultime notizie - impiegati 10 sub : gli ostacoli fango e tempo : Thailandia, ragazzi nella Grotta, Ultime notizie. Primo adolescente in acqua: ci metterà 11 ore per uscire. Alle ore 5:00 di questa mattina, sono iniziate le operazioni di estrazione(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:25:00 GMT)

Thailandia - quali sono i pericoli nella grotta : I soccorritori hanno iniziato le operazioni per salvare i 12 ragazzini intrappolati nella grotta in Thailandia, ma niente va dato per scontato. I livelli dell'acqua all'interno della grotta sono diminuiti abbastanza negli...

Thailandia - piogge sull’area della grotta. Nei cunicoli l’acqua aumenterà | : Il coach: «Farò del mio meglio per prendermi cura dei ragazzi». L’ossigeno nella cava continua a diminuire, è sempre di più corsa contro il tempo per la vita dei 12 minorenni intrappolati sotto terra

Thailandia - i genitori dei ragazzi intrappolati nella grotta scrivono all'allenatore : "Non sentirti in colpa" : I genitori dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang non vogliono che l'allenatore che ha portato i loro figli lì dentro si senta in colpa. Lo scrive il quotidiano thailandese The Nation, riportando estratti dei messaggi scritti che le famiglie hanno fatto recapitare al gruppo bloccato da due settimane, dopo che ieri sera avevano ricevuto le lettere dei ragazzi e anche le scuse da parte ...

La partita più difficile dei 12 piccoli calciatori intrappolati in Thailandia : Non gli importa il giudizio del mondo, ma di non perdere i suoi ragazzi perché non riuscirebbe mai e poi mai a perdonarselo. Adesso non devono vincere una partita, devono affrontare la sfida che ...

Thailandia - sub muore durante i soccorsi ai baby calciatori. Falliti i tentativi di aprire un cunicolo : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - falliti i tentativi di scavare un cunicolo che porti ai ragazzi : Si affievoliscono le speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. I tentativi di trivellare...

GROTTE Thailandia : “RAGAZZI USCIRANNO DA DOVE SONO ENTRATI”/ Ultime notizie : cunicolo - fallito ogni tentativo : GROTTE killer in THAILANDIA, morto soccorritore. Ultime notizie, mancanza di ossigeno. 13 intrappolati all'interno delle GROTTE, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:44:00 GMT)

Thailandia - ragazzi nella grotta : “Non sono in grado di immergersi - falliti i tentativi di trivellare il cunicolo” : E’ stallo nel disperato tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. “Non sono ancora in grado di immergersi”, ha detto il governatore della regione Chiang Rai, in una conferenza stampa in cui era previsto anche il ministro dell’interno che però ha lasciato il sito delle operazioni. “Vogliamo meno rischi e il miglior piano possibile”, ha aggiunto escludendo un imminente avvio ...

Thailandia - ore disperate per i soccorsi Fallito lo scavo di un cunicolo. Muore un soccorritore : ... ingegneri e tecnici super specializzati che Elon Musk, il miliardario patron di Space X, una delle aziende più innovative del mondo, vuole inviare. Arriveranno nelle prossime ore: si sono già ...