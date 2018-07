Thailandia | baby calciatori intrappolati in grotta | salvo anche il quinto bambino Live

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : riprese le operazioni di salvataggio : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese. «L'operazione é cominciata ed...

Thailandia - 4 baby calciatori usciti dalla grotta : «Stanno bene». Riprendono le operazioni di salvataggio : MAE SAI - Sono salvi 4 dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. Le operazioni di salvataggio sono iniziate sotto la pioggia insistente. Un gruppo...

Thailandia - 4 baby calciatori usciti dalla grotta : «Stanno bene». Operazioni sospese : gli altri domani : MAE SAI - Sono salvi 4 dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. Le Operazioni di salvataggio sono iniziate sotto la pioggia insistente. Un gruppo...

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. Quattro in salvo : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che Quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...

Thailandia - in corso salvataggio dei baby calciatori nella grotta di Tham Luang : estratti i primi 6 : E' in corso l'operazione di salvataggio per recuperare i baby calciatori intrappolati con il loro allenatore in una grotta in Thailandia, di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 giugno. I ragazzi,...

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. Sei in salvo - due già fuori dalla grotta : Sei dei dodici ragazzi rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia sono salvi: due sono usciti e sono già stati trasportati in ospedale, altri quattro si trovano al momento al campo base. Sono i primi risultati delle operazioni di salvataggio iniziate alle 5 di questa mattina (ore 10 locali). ...

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. Quattro in salvo - due già in ospedale : Quattro dei dodici ragazzi rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia sono salvi: due sono usciti e sono già stati trasportati in ospedale, altri due si trovano al momento al campo base. Sono i primi risultati delle operazioni di salvataggio iniziate alle 5 di questa mattina (ore 10 locali). ...

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. I primi due sono usciti : I primi due dei dodici ragazzi rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia sono usciti. sono i primi risultati delle operazioni di salvataggio iniziate alle 5 di questa mattina (ore 10 locali). I due baby calciatori sono arrivati nella camera 3, dove è stato preparato un presidio medico dopo aver superato il percorso più difficile. Lì hanno r...

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. “Due di loro vicini all’uscita” : Alle ore 5 di questa mattina (ore 10 locali) sono iniziate le operazioni di salvataggio in Thailandia per tirare fuori dalla grotta i 12 baby calciatori e il loro allenatore. Aspettare ancora era improponibile. La temuta pioggia è arrivata, due ore di diluvio ieri sera sulla grotta Tham Luang. Era l’incubo dei soccorritori: la massa d’acqua dei m...