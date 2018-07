Thailandia | ancora in 5 nella grotta La speranza | oggi salvi tutti

Thailandia - fuori un altro ragazzo : 8 in salvo - ancora 4 intrappolati : Sono stati portati in salvo quattro del secondo gruppo di ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia. Considerando i 4 liberati ieri, il numero di giovani calciatori...

Thailandia - i soccorsi : “Usciti altri quattro ragazzi. Ancora quattro e l’allenatore da salvare” : quattro ragazzi del secondo gruppo sono fuori dalla grotta di Tham Luang Nang, in Thailandia. Dopo il primo salvataggio di ieri che aveva salvato quattro baby calciatori dei “Wild Boar” (“Cinghiali” o “Cinghialotti”), attualmente ne rimangono Ancora quattro più l’allenatore da salvare. La speranza espressa dai soccorritori è di far uscire l’intero...

Thailandia - i soccorsi : “Usciti altri tre ragazzi. Ne rimangono ancora cinque e l’allenatore da salvare” : L’attività di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese questa mattina intorno alle 6 italiane, tre ore in ritardo rispetto al programma a causa del maltempo. Di oggi sono già tre i ragazzi salvati, mentre ne rimangono ancora cinque intrappolati più l’allenatore....

Giovani intrappolati nella grotta in Thailandia - recupero possibile ma si attende ancora : Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c'è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell'acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge

Thailandia : tubo ossigeno non ha ancora raggiunto i ragazzi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

Thailandia - il primo video dei 12 ragazzi ancora intrappolati nella grotta : «Stiamo bene - ma quando ci fate uscire?» : Un sorriso che vale una speranza. Un video diffuso poco fa dai Navy Seals thailandesi mostra i 12 ragazzi nella grotta Tham Luang sorridenti mentre si presentano uno a uno alla telecamera...