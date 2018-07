Terremoto in Bosnia | scossa magnitudo 3 2 vicino a Trebinje

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3.6 nella notte : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.6 è stata rilevata nella notte, poco prima dell’una, nei pressi di Mostar, nel sud della Bosnia–Erzegovina: lo riportano i media locali, secondo cui l’ipocentro del sisma è stato localizzato a 2 km di profondità. L’evento tellurico è stato avvertito anche sulla costa dalmata croata. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3.6 nella notte ...