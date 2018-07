Terremoto Centro Italia | l’Ingv | “La sequenza sismica durerà ancora due anni | sismicità

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.417, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 194 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 99,20% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.637 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate ...

Terremoto Centro Italia : consegnate chiavi delle ultime “casette” Sae a Valfornace : Oggi a Valfornace (MC) sono state consegnate le chiavi delle ultime 48 “casette” Sae sulle 152 complessive. “I Comuni che devono completare le Sae sono rimasti 2 e cio’ significa che 25 comunita’ su 27 sono tornate nei propri territori di appartenenza. Restano Visso, che completera’ entro il mese, e Camerino, dove il lavoro e’ stato imponente, perche’ si sta, di fatto, costruendo una citta’ e ...

Terremoto Centro Italia - ricostruzione post sisma : approvate tre ordinanze : Ieri pomeriggio il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, accompagnato dal Direttore Ing. D’Alberto, ha partecipato alla riunione della “Cabina di Coordinamento per la ricostruzione post sisma 2016/17” presso gli Uffici del Commissario Straordinario di Palazzo Chigi a Roma. Nel corso della seduta sono stati approvati tre importanti provvedimenti: 1) Ordinanza “sisma-Bonus”, che disciplina i ...

Terremoto Centro Italia : raccolte 63 mila tonnellate di macerie in Umbria : in Umbria, nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia, sono state smaltite circa 63mila tonnellate di macerie e 130mila di terre e rocce: lo ha reso noto il presidente della Vus-Valle umbra servizi, Maurizio Salari. “Rispetto alle stime iniziali di 100 mila tonnellate di macerie da rimuovere, adesso abbiamo la certezza che sono molte di più, anche se una stima precisa al momento non è possibile farla,” ha spiegato Salari ...

Forte scossa di Terremoto in Albania : epicentro a Durazzo - paura a Tirana - avvertita anche in Puglia : Una Forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, precisamente alle 11:01 di stamattina. La scossa è stata di magnitudo 4.9 e s’è verificata sulla costa di Durazzo, non lontano da Tirana dove la popolazione l’ha distintamente avvertita. anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli, Brindisi e Lecce. Imponente frana a Crotone: “megalandslide” in atto da milioni di ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la Basilica di Norcia : Consegnati i lavori per completare la messa in sicurezza della Basilica di San Benedetto di Norcia: lo ha confermato all’ANSA la soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria, Marica Mercalli. “Dopo avere messo in salvo la facciata in seguito alla scossa del 30 ottobre 2016 e terminati gli interventi nella parte absidale e su cio’ che e’ rimasto del campanile, adesso dobbiamo intervenire all’interno della ...

Terremoto Centro Italia - sms solidali : le precisazioni della Protezione Civile : In merito alle dichiarazioni di Assotutela riguardo la destinazione delle donazioni raccolte attraverso il numero solidale 45500 in seguito al sisma che ha colpito il Centro Italia, il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea che i fondi raccolti, come stabilito nel Protocollo d’intesa con gli operatori della comunicazione e della telefonia, nonché dalla legge 229 del 2016 che ne disciplina il funzionamento, sono stati destinati a ...

Terremoto Modena - scossa di magnitudo 3.6 : sciame sismico con epicentro a Pievepelago : Lo sciame sismico ha interessato l'Appennino tosco emiliano dove la scossa più intensa è stata chiaramente avverta dalla popolazione locale sia nei comuni montani della provincia di Modena che in quelli pistoiesi.Continua a leggere

