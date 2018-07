Tennis | Wimbledon | Camila Giorgi vola ai quarti di finale per la prima volta

Wimbledon 2018/ Diretta Giorgi Makarova streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta gli ottavi di finale nel torneo dello Slam, contro Ekaterina Makarova. In campo anche Federer e Serena Williams(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 02:37:00 GMT)

Tennis - Wimbledon : Federer e Nadal pronti per il 'big monday' : Ernests Gulbis, Lettonia,, numero 138 del mondo, prima volta agli ottavi a Wimbledon in 11 partecipazioni. Se batte Nishikori, Gulbis diventa il sesto qualificato di sempre a raggiungere gli ottavi a ...

Tennis - Wimbledon : ottavi donne al via Serena Williams insegue l'ottavo titolo : van uytvanck-kasatkina - Alison Van Uytvanck, Belgio,, numero 47 del mondo, prima volta agli ottavi a Wimbledon, seconda volta negli Slam dopo i quarti del Roland Garros 2015. Daria Kasatkina, Russia,...

Tennis - Wimbledon Nadal agli ottavi - eliminato Fognini. Fuori a sorpresa Halep : Il tedesco, numero 3 del mondo e 4 del seeding, è crollato fisicamente contro il lettone Ernests Gulbis, sceso al gradino 138 del ranking Atp, che si è imposto per 7-6 , 2, , 4-6, 5-7, 6-3, 6-0. ...

Tennis - Wimbledon : Nadal agli ottavi. Halep eliminata : FUORI A SORPRESA SIMONA Halep - Contro ogni pronostico, invece, la numero 1 del Mondo Simona Halep è stata eliminata al terzo turno. La rumena, fresca vincitrice del Roland Garros, ha perso contro la ...

Tennis - Wimbledon : Nadal non dà scampo a De Minaur. Halep k.o. : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Rafael Nadal raggiunge Roger Federer agli ottavi di finale di Wimbledon. Lo spagnolo ha battuto per 6-1 6-2 6-4 l'austrialiano Alex De Minaur garantendosi di ...

Tennis - Wimbledon : Musetti avanti - domani Rossi e Cocciaretto : Per lei, primo turno contro la cinese Qinwen Zheng, numero 20 al mondo. Infine, di nuovo Elisabetta Cocciaretto, la più in vista delle juniores italiane, capace di andare a un passo dalla finale del ...

Tennis - Wimbledon : Nadal e Djokovic cercano gli ottavi : Per le donne sempre nei sedicesimi in campo la n.1 Halep contro la giocatrice di Taiwan Su-Wei Hsieh, n.48 al mondo. La n.10 Kerber trova la giapponese ventenne Osaka mentre Ostapenko dovrebbe aver ...

Tennis. Wimbledon - Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale sull'erba londinese - ore 15.30 - : I testa a testa sono tutti a vantaggio di Fognini , visto che contro Vesely nelle tre sfide passate ha sempre vinto con sicurezza: è caccia aperta agli ottavi di finale del più bel torneo del mondo.

Tennis - Wimbledon Giorgi agli ottavi - fuori Fabbiano : LONDRA - Camila Giorgi non spreca l'opportunità offertale dal tabellone a Wimbledon: piega 3-6, 7-6 , 8/6, , 6-2 la ceca Katerina Siniakova, numero 42 del mondo, e per la seconda volta in carriera, la prima dal 2012 ad oggi, approda agli ottavi in una prova del Grande Slam. La 26enne marchigiana, n. 52 Wta, è stata bravissima ad avere pazienza contro un'...

Tennis - Wimbledon : Giorgi agli ottavi. Fabbiano cede a Tsitsipas : Nel terzo turno la marchigiana supera in tre set la ceca Siniakova, numero 42 del ranking, 3-6 7-6(6) 6-2. Il pugliese non può nulla col 19enne greco: match chiuso in tre set. Domani Fognini con Vesely--A sei anni dall’exploit del 2012, Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon. L’impresa della marchigiana è da brividi. Un match point annullato alla ceca Katerina Sianikova sul 5-4 del secondo set prima dell’allungo decisivo del ...