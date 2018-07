Tennis | Fed Cup 2019 | le teste di serie per il sorteggio Le possibili avversarie

Tennis - Wimbledon : Federer e Nadal pronti per il 'big monday' : Ernests Gulbis, Lettonia,, numero 138 del mondo, prima volta agli ottavi a Wimbledon in 11 partecipazioni. Se batte Nishikori, Gulbis diventa il sesto qualificato di sempre a raggiungere gli ottavi a ...

Tennis - Wimbledon : Federer facile - fuori Lorenzi. Giorgi al terzo turno - out Wozniacki : Il senese, numero 86 del mondo, si è arreso in quattro set al francese Gael Monfils, 44 Atp col punteggio di 3-6 6-3 7-6, 5, 7-6, 3,. DONNE, AVANZA Giorgi - Nel tabellone femminile va avanti l'unica ...

Wimbledon 2018/ Diretta Fabbiano Wawrinka - Federer Lacko streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 04:30:00 GMT)

Tennis - Federer cambia sponsor : addio Nike - ecco Uniqlo : Ora è ufficiale: dopo 24 anni, Nike non è più lo sponsor di Roger Federer. Lo svizzero passa ai giapponesi di Uniqlo. L'articolo Tennis, Federer cambia sponsor: addio Nike, ecco Uniqlo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis : Roger Federer si lega ufficialmente al marchio Uniqlo. Il campione svizzero ha concluso il suo contratto ventennale con la Nike : Roger Federer ha iniziato in maniera brillante la propria avventura a Wimbledon. La vittoria contro il serbo Dusan Lajovic è stata netta: 6-1 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Tuttavia la notizia del giorno non è il suo successo sul Centrale dei Championships ma l’ufficializzazione del nuovo sponsor personale. Oggi, infatti, il “Maestro” si è esibito con il nuovo completo di Uniqlo (marchio giapponese), confermando di ...

Federer-Uniqlo - storia della sponsorizzazione che andrà oltre il Tennis - giocato - : Anche le storie d'amore più durature finiscono. E dopo 24 anni Roger Federer 'divorzia' dalla Nike. Per dovere di cronaca va precisato che quello tra

la fine di un'era : leggenda del Tennis Federer lascia Nike per Uniqlo : Il campione svizzero, numero due al mondo, ha sfoggiato il nuovo completo Uniqlo in occasione del primo turno contro il serbo Dusan Lajovic a Wimbledon , torneo che detiene e in cui partecipa come ...

Tennis - Zverev : «Federer un mito Sogno la finale contro di lui» : Lo sport a volte regala momenti speciali. Cecchinato è riuscito a conquistare con i suoi successi il cuore degli appassionati. Ha giocato alla pari con i più forti. Mi auguro che per lui sia l'inizio ...

Tennis - Wimbledon : Nadal sfida Federer il tempio li aspetta : G iugno e luglio portano con sé il rosso e il verde, i colori della gloria imperitura. E i Principi vestono le livree intonate alle loro riserve di caccia preferite: la terra per Nadal e l'erba per ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Nove azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Anche Roger Federer perde la pazienza : “alcuni Tennisti mi fanno arrabbiare quando…” : Solitamente calmo e tranquillo, Anche Roger Federer ha ammesso che un particolare comportamento di alcuni tennisti lo fa proprio arrabbiare Siamo abituati a vederlo sorridere, a controllare la frustrazione quando le cose vanno male e qualche volta Anche a vederlo piangere dopo una vittoria. Ma mai avremmo pensato di vedere Roger Federer arrbbiato. Eppure in una recente intervista ha svelato un particolare comportamento degli altri tennisti che ...

Tennis - Roger Federer cede a Borna Coric : Rafael Nadal torna numero uno al mondo : Due i tornei giocati in settimana nel circuito ATP: ad Halle, in Germania, Roger Federer ha perso in finale in tre set contro il croato Borna Coric, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (6) 3-6 6-2 ed ha costretto l’elvetico ad abdicare dal trono mondiale: da domani il nuovo numero uno al mondo sarà lo spagnolo Rafael Nadal. Lo svizzero infatti perde 200 punti in classifica e scenderà a quota 8720, mentre lo spagnolo resta a ...