TEMPTATION ISLAND 2018 Diretta e coppie | Lara disgustata dal comportamento di Micheal

MICHAEL DE GIORGIO E LARA ROSIE ZORZETTO/ Lei si sfoga - lui : “Forse me lo merito” (TEMPTATION ISLAND 2018) : MICHAEL De GIORGIO e LARA ROSIE ZORZETTO si conoscono da due anni e mezzo. Per la coppia di Temptation Island 2018 sarà la prova del nove per capire se sono fatti per stare insieme.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:02:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND - Oronzo Carinola : «Il mio difetto? Mi piacciono le donne». Pioggia di critiche sui social : Oronzo Carinola è entrato a Temptation Island per riconquistare la fiducia della sua fidanzata Valentina De Biasi. Sono loro la prima coppia che Filippo Bisciglia ha presentato al pubblico in diretta ...

GIOVANNI LONGOBARDI/ Chi è? È rivalità con Riccardo - per Ida "Ti ricorda Sossio" (TEMPTATION ISLAND 2018) : Chi è GIOVANNI LONGOBARDI? È uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2018: l'ex calciatore della Juve Stabia è un amico di Jonathan Kashanian.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:50:00 GMT)

DAVIDE MATTEINI/ Chi è? Qual è la fidanzata con cui ha legato di più? (TEMPTATION ISLAND 2018) : Dopo una carriera sul campo di calcio e un'esperienza come tronista di Uomini e Donne, DAVIDE MATTEINI torna in tv come tentatore a Temptation Island 2018.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:44:00 GMT)

Emanuele Mauti : bordate in diretta a due coppie di TEMPTATION Island : Emanuele Mauti: l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini commenta Temptation Island e lancia un paio di bordate in diretta a due coppie Temptation Island è appena decollato su Canale 5 e subito ha cominciato a fare rumore, come da prassi da cinque anni a questa parte. Uno tra i primi a commentare le coppie del reality e […] L'articolo Emanuele Mauti: bordate in diretta a due coppie di Temptation Island proviene da Gossip e Tv.

Chi è Andrea Dal Corso? Il tentatore con lo sguardo di ghiaccio che ha stregato le spettatrici di TEMPTATION ISLAND [GALLERY] : Andrea Dal Corso si è fatto notare da subito durante la sua partecipazione a Temptation Island: ecco chi è il tentatore dallo sguardo di ghiaccio dalla bellezza disarmante Lui è Andrea Dal Corso, attore veneziano che ha stregato le telespettatrici di Temptation Island al primo colpo. Lo sguardo di ghiaccio del modello ha catturato l’attenzione delle fidanzate all’interno del villaggio, ma anche del pubblico a casa, che si è ...

TEMPTATION ISLAND 5 prima puntata 9 luglio 2018 diretta : primo falò : [live_placement]Temptation Island 5 prima puntata 9 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaTemptation Island 5 prima puntata 9 luglio 2018 diretta: primo falò pubblicato su TVBlog.it 09 luglio 2018 22:37.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola/ Lei in lacrime : "Questo ragazzo mi fa male" (TEMPTATION ISLAND 2018) : Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono una delle coppie più attese di Temptation Island 2018. Lui ha dichiarato di aver più volte tradito la fidanzata, lei lo ha sempre perdonato.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:30:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND - è già crisi tra Riccardo e Ida. Lui si lascia corteggiare da Margherita : A poche ore dalla partenza di Temptation Island è già crist tra Ida e Riccardo. La coppia

Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto/ Lui si confida con Rita : “L’intimità? Non c’è” (TEMPTATION Island) : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto si conoscono da due anni e mezzo. Per la coppia di Temptation Island 2018 sarà la prova del nove per capire se sono fatti per stare insieme.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:20:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Diretta e coppie : Valentina e Oronzo è crisi - falò in arrivo? (prima puntata) : Temptation Island 2018: anticipazioni prima puntata 9 luglio e Diretta. Quale coppia chiede subito il falò di confronto? Questa sera scopriremo le coppie e i primi colpi di scena.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:16:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Lui già in sintonia con una single - lei in crisi! (TEMPTATION ISLAND 2018) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:15:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 5 prima puntata 9 luglio 2018 diretta : Ida e Riccardo in crisi? : [live_placement]Temptation Island 5 prima puntata 9 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaTemptation Island 5 prima puntata 9 luglio 2018 diretta: Ida e Riccardo in crisi? pubblicato su TVBlog.it 09 luglio 2018 22:03.

TEMPTATION ISLAND - "rissa" sfiorata tra tentatori e fidanzati : Debutto con scintille per Temptation Island 2018. Neanche il tempo di far partire il gioco che è già scoppiata...