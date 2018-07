Temptation Island 2018 coppie e tentatori | chi sono i partecipanti

cubemagazine

: DOMANI alle 21.10 su Canale 5 appuntamento con la primissima puntata! Quanto siete carichi da 1 a #TemptationIsland… - TemptationITA : DOMANI alle 21.10 su Canale 5 appuntamento con la primissima puntata! Quanto siete carichi da 1 a #TemptationIsland… - IlContiAndrea : Simona Ventura condurrà “Temptation Island Vip”, Ilary Blasi torna al timone di “Grande Fratello Vip” mentre nel 20… - ariadinnocenza : Ragaaa ma voi stasera lo guardate temptation island?? -

(Di lunedì 9 luglio 2018). Riparte da lunedì 9 luglio la nuova edizione del docu-reality di Canale 5. Ecco di seguito i nomi dei. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA: ecco tutti i nomi La sesta edizione diandrà in onda da lunedì 9 luglio al 6 agostoe a condurre ritroveremo il presentatore storico, Filippo Bisciglia. Il meccanismo è sempre lo stesso: seinon sposate e senza figli metteranno alla prova il loro rapporto di coppia soggiornando separati in un resort insieme a 26/Tentatrici. Nella suggestiva cornice del Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, tutto è pronto per scoprire i rapporti di coppia dei nuoviEcco qualilein gioco e qualcosa di più su di loro: Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri: ...