Tcl Xess X2 | il futuro della tv è in Hd e 4k

ilgiornale

(Di lunedì 9 luglio 2018) di Clarissa GiganteQled, ultra micro dimming, 4k, hdr. Quante volte siamo passati davanti ai televisori nei centri commerciali riempiendoci gli occhi di queste sigle? E quante volte ci siamo chiesti se dietro quei paroloni che rimandano all"alta definizione o ai colori vividi ci sia davvero la qualità tanto decantata, soprattutto quando si tratta di marchi meno noti e blasonati? A me e mio marito praticamente sempre.E quando abbiamo portato a casa il televisore TclX2 eravamo molto scettici sulla sua reale resa. Così scettici che - finita la configurazione dei canali del digitale terrestre - una delle prime operazioni che abbiamo fatto è stata cercare i canali Hd. Il primo impatto, bisogna ammetterlo, non è stato entusiasmante: non abbiamo notato una gran differenza né con il vecchio televisore HdReady, né con la smart tv FullHd che abbiamo in casa."Vabbè, proviamo a vedere se su ...