Tavecchio | “Figc deve pensare che se non ha autonomia è finita”

(Di lunedì 9 luglio 2018) “Domani si toccano i principi informatori per evitare e far si che le persone candidabili vengano elette. Domani si mette una parola fine su certi discorsi, quindi la federazioneche se non hae se è continuamente sotto commissario, è finita. Il presidente del Coni che nomina il suo segretario come commissario della federazione, e il commissario della Figc che nomina commissario il presidente del Coni alla lega di Milano, ma qui è tutto normale. Domani rischiano di restare fuori duecento dirigenti…”. Lo ha detto l’ex presidente della Figc, Carlo, a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Abete? Che cosa è la discontinuità? Le persone, l’età, i fatti o i contenuti. Bisogna vedere se i fatti o i contenuti sono nuovi, che sono poi quelli che determinano la gestione. Facciano delle proposte. Abbiamo ...