Tap | Cisl | importante che Governo abbia convalidato finanziamento Ue

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “E’ un fattoche ilItalianoileuropeo per la realizzazione della Tap, il gasdotto che approderà in Puglia e che dal 2020 dovrebbe distribuire nuovo gas metano a tutta l’Italia e in parte anche all’Europa”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della, Angelo Colombini.“Il rappresentate delitaliano nell’ambito della Bers (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) -sottolinea il sindacalista- ha dato il proprio parere positivo ad un prestito complessivo di 1,2 miliardi di euro per la realizzazione, appunto, del gasdotto Tap che dall’Azerbaigian approderà sulle coste pugliesi per il trasporto di gas metano”. Dopo questa decisione delnazionale che di fatto agevola la realizzazione del gasdotto, ...