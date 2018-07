Superbrain confermato su Rai 1 con Paola Perego a gennaio 2019

davidemaggio

(Di lunedì 9 luglio 2018)E’ un’estate di lavoro quella di, impegnata tra radio (dal 7 luglio è su Radio 2 alle 11.00, ogni sabato e domenica, con Al Posto del Cuore) e tv (con Non Disturbare, che torna, cambiando collocazione, venerdì 13 luglio nel late night di Rai 1 con la terza puntata). E in autunno? Via ai ‘preparativi’ per il ritorno nella fascia oraria più prestigiosa, previsto nei primi mesi del. Anche nella prossima stagione tv, la conduttrice sarà in onda con– Le Supermenti, il programma che il 12di quest’anno l’ha riportata su Rai 1 dopo la ‘dipartita’ dalla rete a causa dell’ormai famoso dibattito sulle donne dell’Est nella trasmissione Parliamone Sabato. Ormai superato il fattaccio, lasi è ripresa con gli interessi ciò che le era stato tolto, tornando in pianta stabile nel ...