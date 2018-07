Superbike | Melandri | «Ho dato spettacolo»

Superbike - terzo posto per Marco Melandri in Gara-2 a Misano : giù dal podio invece Chaz Davies : L’italiano è scattato bene dalla quarta posizione, restando sempre nel gruppo dei primi ed ingaggiando una spettacolare battaglia, prima con il compagno di squadra Davies poi con Rea Dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1 con Chaz Davies, il team Aruba.it Racing – Ducati ha fatto il bis davanti ai propri tifosi in Gara 2 a Misano grazie al terzo posto ottenuto da Marco Melandri. L’italiano è scattato bene dalla quarta posizione, ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea in fuga - +92 su Chaz Davies. Marco Melandri quinto : Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma al comando della Classifica del Mondiale Superbike 2018 al termine del GP di San Marino. Il britannico ha realizzato una magica doppietta nel nono round di Misano Adriatico e così si ha portato il proprio vantaggio su Chaz Davies a +92 mentre Marco Melandri è in quinta piazza. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1 Jonathan REA 370 KAWASAKI 2 Chaz DAVIES 278 DUCATI 3 MICHAEL VAN DER MARK 248 YAMAHA 4 TOM SYKES ...

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2. Marco Melandri conclude in terza posizione : Sempre lui. Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2 del GP di San Marino, sul tracciato di Misano Adriatico dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Nel nono round del Mondiale 2018 di Superbike il nordirlandese della Kawasaki, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche, ha saputo centrare il bersaglio grosso anche in quest’occasione. L’alfiere della ZX-10RR ha preceduto ...

Superbike Misano - Superpole : Sykes imbattibile - 8° Melandri : Misano - Misano è regno incontrastato per Tom Sykes che si prende l'ennesima Superpole, l'ottava consecutiva, su questo circuito e la 46° in carriera. Il britannico ha girato in 1'33″640, nuovo ...

Superbike Misano - Melandri : «Non vedo l'ora di scendere in pista» : TORINO - Marco Melandri sente aria di casa visto che sabato e domenica si corre a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Proprio qui infatti il ravennate ha ottenuto la sua prima vittoria ...

Superbike - Chaz Davies porta la Ducati sul podio anche in Gara-2 a Laguna Seca : caduta per Melandri : Chaz Davies chiude al secondo posto Gara-2 a Laguna Seca, niente da fare per Melandri, caduto in curva 5 Il team Aruba.it Racing – Ducati è salito nuovamente sul podio in Gara 2 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, con un altro secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese è scattato bene dalla terza fila, recuperando subito posizioni. Dopo alcuni momenti concitati nelle fasi ...

Superbike - Round Stati Uniti 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 a Laguna Seca su Davies e Laverty - out Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non si ferma più e vince in scioltezza anche gara-2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 della Superbike sul tracciato californiano di Laguna Seca. Il campione del mondo in carica è assolutamente implacabile e centra la doppietta anche sulla pista di Monterey, allungando in classifica sempre più sugli inseguitori (+75 su Chaz Davies e +105 su Michael van der Mark) e mettendo una seria, se non serissima, ipoteca sul suo ...

Superbike : Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 a Laguna Seca con Davies - Melandri quinto in rimonta : All’ottavo appuntamento con il Campionato Mondiale di Superbike il team Aruba.it Racing – Ducati protagonista Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 1 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, autore della pole position, è stato protagonista di un’ottima partenza ed ha siglato il giro veloce al ...

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : il trionfo di Jonathan Rea in gara-1. Chaz Davies è secondo - Melandri conclude in quinta piazza : E’ sempre Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki conquista il settimo sigillo di manche di questo Mondale 2018 di Superbike, dimostrando le sue grandi qualità alla guida della “verdona” sulla pista di Laguna Seca (Stati Uniti), sede dell’ottavo round iridato. Alle spalle del campione del mondo in carica, scattato dalla pole position, c’è il gallese Chaz Davies (Ducati), a 2″978, mentre conclude sul terzo ...

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifica della superpole. Chaz Davies il migliore - messe dietro le Kawasaki - male Melandri (10°) : E’ di Chaz Davies (Ducati) la superpole dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Superbike. Il pilota della Rossa, sul mitico tracciato di Laguna Seca (Stati Uniti), ha messo il proprio marchio, pennellando lungo i saliscendi della pista californiana e centrando una partenza dalla p.1 molto significativa. L’1’22″282 potrebbe infatti dare l’occasione al gallese di imporre il proprio ritmo in gara-1, programmata ...

Superbike - Round Stati Uniti 2018 : prove libere. Jonathan Rea è il più veloce davanti a Melandri e Sykes : La prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti della Superbike sullo spettacolare tracciato californiano di Laguna Seca ha visto il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) davanti a tutti con il miglior tempo (delle tre sessioni) di 1:23.104 ottenuto nel secondo turno. Seconda posizione per Marco Melandri (Ducati) in 1:23.458 centrato nella FP3 a 354 millesimi, terza per Tom Sykes (Kawasaki) a 395 in 1:23.502 (FP2). Al quarto ...

Superbike Ducati - Melandri : «Possiamo essere molto veloci anche a Laguna Seca» : TORINO - La Ducati è tornata dalla trasferta di Brno con qualche certezza in più rispetto al disastro di Donington. In Repubblica Ceca è stato soprattutto Marco Melandri a mostrarsi competitivo, con ...

Superbike - Laguna Seca ospita l’ottavo appuntamento del Mondiale : Melandri a caccia della prima vittoria : Dopo i due podi ottenuti a Brno, il team Ducati si prepara all’ottavo appuntamento del Mondiale di Superbike in programma a Laguna Seca Archiviato con due podi il round di Brno (Repubblica Ceca), il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a dirigersi a Laguna Seca (Stati Uniti) per l’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2018. Sull’iconico tracciato californiano la Panigale R può vantare ben tre vittorie, tutte ...